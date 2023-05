Torneo Unión Regional Deportiva: terminó la Etapa Regular, resultados y clasificados

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida terminó con la primera parte de la competencia y se conocieron los equipos que continúan en búsqueda del título.

La 2° edición del Torneo Interligas clasificó a los primeros cuatro equipos de cada grupo y los dos mejores quintos, que fueron ocupados por representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría.

En lo que respecta a las actuaciones olavarrienses, hubo festejos para Racing que terminó primero del Grupo 1, Ferro que logró la clasificación, Hinojo que terminó como el mejor equipo de la primera fase y Embajadores y Municipales, que ya estaban clasificados, golearon.

Además, San Martín y Sierra Chica lograron las victorias que necesitaban, y por promedios, se transformaron en los dos mejores quintos por lo que siguen en carrera.

Los resultados:

Zona 1:

Bull Dog 2 (Escalado, Barrios) – 1 (Galotti) Estudiantes

Urdampilleta 3 (Britez, Soler, Iriarte) – 1 Casariego

Racing 1 (Tarasco) – 0 Bancario

Tabla:

1° Racing (24)

2° Estudiantes (22)

3° Bancario (19)

4° Bull Dog (16)

5° Urdampilleta (14)

6° Casariego (8)

Zona 2:

Balonpié 2 (Sierra -2-) – 1 (Puerta) Vélez

Alumni (A) - Ciudad de Bolívar (lunes 20:00)

Athletic 1 (Cuarta) – 2 (Errobidart, Alisini) Boca

Libre: River

Tabla:

1° Club Ciudad de Bolívar (30) *

2° Balonpié (27)

3° Alumni (25) *

4° Vélez (14)

5° Boca (13)

6° Athletic (11)

7° River (0)

Zona 3:

El Fortín 0 – 0 San José

Estrellas de Juventud 0 – 1 (San Julián) Ferro

Independiente 2 (Videla, Chazarreta) – 4 (Sánchez -2-, Carrizo, Gómez) Sportivo Piazza

Libre: Empleados de Comercio

Tabla:

1° El Fortín (29)

2° Sportivo Piazza (27)

3° San José (17)

4° Ferro (16)

5° Independiente (13)

6° Empleados de Comercio (13)

7° Estrellas de Juventud (2)

Zona 4:

Embajadores 5 (Rojas, Sacchi, Daffara, Areco, Barragán) – 1 (Gallardo) Sarmiento

Cemento 2 (Ponce, Zafora) – 0 Luján

Chacarita 2 (Miglino, Gutiérrez) – 1 (Bedoya Ruiz) Atlético Tapalqué

Libre: Porteño

Tabla:

1° Embajadores (34)

2° Chacarita (26)

3° Sarmiento (20)

4° Cemento Armado (17)

5° Porteño (7)

6° Atlético Tapalqué (6)

7° Luján (3)

Zona 5:

Lilán 1 (Rodríguez) – 0 Independiente de Chillar

Municipales 8 (Stular, Bianciotto -2-, De Arzave, Cañete -2-, Baldini, Janson) – 1 (Rimoldi) Platense

Loma Negra 0 – 3 (Regalado -3-) Jorge Newbery

Juventud 0 – 2 (Leal, Vales) San Martín

Tabla:

1° Lilán (31)

2° Municipales (30)

3° Jorge Newbery (21)

4° Loma Negra (20)

5° San Martín (18)

6° Independiente Chillar (18)

7° Juventud (12)

8° Platense (5)

Zona 6:

Barracas 1 (Marconi) – 2 (Orellano e/c, Gómez) Racing (L)

San Jorge 0 – 2 (Hammerschmidt, Montoya) Hinojo

Ingeniero Newbery 1 (Popp) – 2 (Díaz, Binderup) Alumni (Benito Juárez)

Espigas 1 (Sotelo) – 2 (Pérez -2-) Sierra Chica

Tabla:

1° Hinojo (35)

2° Racing (L) (29)

3° Barracas (21)

4° Alumni (19)

5° Sierra Chica (19)

6° San Jorge (17)

7° Ingeniero Newbery (10)

8° Espigas (9)

En Reserva:

Zona 1:

Bull Dog 2 – 4 Estudiantes

Urdampilleta 4 – 0 Casariego

Racing 4 – 0 Bancario

Zona 2:

Balonpié 3 – 2 Vélez

Athletic 2 – 3 Boca

Libre: River y Alumni (A)

Zona 3:

El Fortín 2 – 0 San José

Estrellas de Juventud 2 – 2 Ferro

Independiente 0 – 3 Sportivo Piazza

Libre: Empleados de Comercio

Zona 4:

Embajadores 7 – 2 Sarmiento

Cemento 3 – 0 Luján

Chacarita 4 – 0 Atlético

Libre: Porteño

Zona 5:

Lilán 3 – 1 Independiente de Chillar

Municipales 3 – 0 Platense

Loma Negra 2 – 5 Jorge Newbery

Juventud 3 – 2 San Martín

Zona 6:

Barracas 0 – 3 Racing (L)

San Jorge 2 – 4 Hinojo

Ingeniero Newbery 3 – 1 Alumni (Benito Juárez)

Espigas 0 – 1 Sierra Chica

En la continuidad del Torneo Unión Regional Deportiva, los primeros de cada grupo descansarán y se jugará la Reclasificación por cercanía geográfica y si bien resta la confirmación oficial, en Olavarría se deberán enfrentar entre sí los representantes locales: Municipales vs Sierra Chica; Estudiantes vs San Martín y Loma Negra vs Ferro.