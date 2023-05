Matías Orlando: “Lo último que se me cruza por la cabeza es bajar los brazos”

En el Parque Olavarría, Racing cayó ante Atenas y quedó eliminado del certamen de tercera categoría del básquet nacional y tras un mal partido con situaciones atípicas, habló el entrenador del equipo olavarriense.

“Nos tenemos que hacer responsables del muy mal primer tiempo que tuvimos, no hicimos las cosas bien y nos fuimos 20 puntos abajo y después era obvio que se nos iba a hacer cuesta arriba y así y todo tuvimos chances de acercarnos, pero no se dio”, fue la primera autocrítica de Matías Orlando tras la derrota rancinguista por 76 a 73 en manos de Atenas que definió la serie 2 a 1 a favor del “Griego”.

El entrenador olavarriense no obvió tampoco la sanción impuesta por la Confederación Argentina de Básquet en las primeras horas del definitorio juego: “Se dio una situación rara por la determinación de la CABB y si bien no podemos echar la culpa a eso ni a no jugar con público, la localía es un plus porque la hinchada siempre nos alienta y se hace sentir, fue un partido totalmente atípico con silencio total, pero no queda otra y hay que seguir proyectando”.

“Es un sabor amargo sobre todo porque nosotros como equipo pensamos siempre dar un pasito más, el año pasado no se dio contra River y este año la idea era jugar la fase que viene, pero como le dije a los chicos esto no deja de ser aprendizaje y da bronca cuando se pierde, pero hay que seguir laburando para el deporte y el espectáculo que hoy no se pudo dar”, aseguró el coach que sumó su segunda experiencia en el Torneo Federal al mando de la entidad olavarriense.

“Tanto tiempo costó que la gente vuelva a la cancha para que lo saquen de un día para el otro que resulta incómodo”

El profesor de educación física también dio su opinión sobre el formato de Play-Off de la categoría “es una cagada porque está muy mal pensado. Se piensa en lo monetario del que no tiene la ventaja, yo creo que si no querés viajar dos veces deberías hacer el esfuerzo de quedar entre los cuatro, no me termina de cerrar porque además jugas dos días consecutivos, pero lamentablemente como institución no queda otra que seguir laburando a pesar de la idea que tengan desde la organización”.

Pensando en lo que viene, “Matí” afirmó que “nosotros somos conscientes de nuestro proyecto deportivo a nivel club, nunca no salimos de esa línea; de hecho, todos los jugadores jóvenes son con formativas en el club y vamos a seguir trabajando para eso, hay otros torneos por delante y lo último que se me cruza por la cabeza es bajar los brazos, pero lo primero que tenemos que hacer es hablar con los dirigentes y analizar si estamos en condiciones dirigenciales de volver a afrontar este tipo de competencias y una vez que decidamos eso veremos cómo nos preparamos”.

“La idea es tener en cuenta a todas las fichas U21 y U23, pero dependerá de ellos si quieren o no seguir en la institución y utilizar las fichas mayores que nos permitan”, sentenció Matías Orlando pensando ya en la conformación de los representantes “Chairas” para el Torneo Pre-Federal que iniciaría el próximo mes de agosto.