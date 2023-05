Racing no hizo valer su localía y quedó eliminado de La Liga Federal

Racing volvió a recibir a Atenas, pero a diferencia de 24 horas antes no hubo ni público ni triunfo para el equipo olavarriense.

El “Chaira” perdió 76 a 73 ante Atenas y finalizó su temporada en la tercera categoría del básquet nacional. Andrés Shroeder con 24 puntos fue el máximo anotador del partido.

No se despidió como quería el elenco racinguista, no contó con el aliento de su gente y no jugó un gran partido, pero a pesar de la reacción del segundo tiempo con más orgullo propio que básquet no fue suficiente para seguir en competencia.

El arranque en el Parque Olavarría no fue el ideal, con un parcial de 7 a 0, el equipo platense tomó la delantera y a pesar de la reacción para igualar en 11, careció de peso en ofensiva y no encontró como evitar los goles en contra para irse en desventaja al primer descanso.

Los segundos 10 minutos no cambiaron demasiado, la diferencia a favor del “Griego” siguió en aumento y llegó a ser de 20 unidades ante la escasa reacción de la “estellita” que apenas sumó algunos puntos desde cercanías del aro.

Tras el descanso largo, los dirigidos por Matías Orlando salieron decididos a revertir el resultado, sin embargo el inicio no fue el esperado. Atenas estableció una nueva máxima y con el tiempo en contra y poca idea ofensiva, el “Chaira” fue con más amor propio que ideas y comenzó a descontar para ilusionarse.

En el cuarto final, las detenciones desde el banco local ayudaron a seguir reduciendo la distancia, pero el nerviosismo llevó a cometer varios errores a los jugadores que no pudieron aprovechar los múltiples recuperos y los errores de su rival de turno.

Quedó tiempo solamente para decorar el resultado antes de la chicharra final que decretó la eliminación de Racing que tuvo en Ariel Weisbeck y Martín Delgado los puntos altos de la velada, aunque sintió la ausencia de la compañía y aporte desde la banca para ilusionarse con llegar al cruce de Interconferencias.

Síntesis Racing – Atenas:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Vizcaino, A. y Bianco, L.

Racing (73): Lorenzo (12), Weisbeck (16), Dupin (6), Macrini (9), Delgado (20) -FI- Vázquez (0), Gómez Lepez (3), Leal (0), Yaben (6), Silber (1). DT- Matías Orlando

Atenas (76): Shroeder (24), Rivelli (3), Attademo (12), Masson (6), Yarza (18) -FI- Paoletti (8), Nazer (0), López (0), Borrajo (5). DT- Franco Rivarola

Parciales: 17 – 21; 31 – 47; 51 – 65 y 73 – 76.