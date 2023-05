Agustina Visotto: "Cuando me enteré, salí corriendo a la residencia y llamé a mi familia" 

En medio de las emociones por haber logrado el mejor promedio en los exámenes de las Olimpiadas de Biología de la Universidad de Río Cuarto y consagrarse como una de las estudiantes que representará al país en los Emiratos Árabes, Agustina Visotto -alumna de la Escuela Secundaria N° 10- compartió su experiencia con Infoeme y las sensaciones del momento: "Cuando me enteré, salí corriendo a la residencia y llamé a mi familia".

A casi una semana de su regreso de Río Cuarto, Agustina confesó: "La verdad es que todavía no caigo" y contó sobre la semana agitada que transitó en la ciudad cordobesa: "Llegué el domingo a la mañana, me hospedé en las residencias de la universidad y tuvimos clases de lunes a jueves a la mañana, el viernes a la tarde nos llamaron a las oficinas para anunciarnos quiénes habían pasado a la siguiente instancia, éramos 12 e iban a quedar 8".

De los ocho seleccionados, cuatro formarían el equipo que participaría en la instancia internacional mientras que los restantes representarían a Argentina en los Iberoamericanos. "Le pedimos que nos anuncien primero el Internacional y bueno, yo ya estaba llorando en ese momento, no podía aguantar más y a la primera que dijeron fue a mí, no lo podía creer, estaba muy emocionada", contó Agustina.

"Tenía 6% de batería, así que fui corriendo a la residencia y llamé a mi familia, les dije a ellos y de ahí se fueron enterando todos. Viajé el viernes a la noche y llegué el sábado a la mañana y bueno, me recibió mi familia, después me junté con amigos, les conté la experiencia y ya el lunes en la escuela les llevé a mi curso una torta con forma de camello para festejar", agregó entre risas y muy conmovida por todo lo que ha vivido.

Sobre la sede internacional explicó que "se anuncia con tres años de anticipación, para 2023 iba a ser Rusia, pero se canceló por la guerra". Fue en un día de curiosidad que ingresó a la página de la universidad y se enteró que el destino era Emiratos Árabes: "Me quería morir", afirmó nerviosa frente a esta nueva aventura que hoy la tiene como protagonista.

Desde el 3 al 11 de julio, Agustina viajará -junto a cuatro estudiantes más- a los Emiratos Árabes para representar a Argentina en las Olimpiadas Internacionales de Biología. En esta instancia será acompañada por integrantes del comité organizador de la Universidad de Biología de Río Cuarto, quienes no sólo acompañarán y cuidarán de esta experiencia sino que serán los encargados "de traducir los exámenes porque están todos en inglés".

Aunque aún queda una instancia de formación en la Universidad organizadora de las Olimpiadas, previo al viaje internacional, la joven olavarriense -abierta a nuevas propuestas- se muestra interesada por seguir estudiando microbiología y animó: "Muchas personas me han dicho 'yo me anotaría pero no tengo tu capacidad o yo me anotaría pero tengo miedo de no quedar o de no estar a la altura' y la verdad que es todo lo contrario, nadie arranca sabiendo y la idea es afrontar el miedo de fracasar y arriesgarse, animarse".