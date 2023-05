Municipales goleó y es más líder que nunca de su grupo

En el estadio central del Parque Guerrero, Municipales goleó a Loma Negra para seguir de buena racha en el certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El representante municipal derrotó 3 a 0 a Loma Negra y es el único puntero del Grupo 5. Carlos Ruschetti a los 8´, Franco Janson a los 17´ y Diego Cañete a los 75´ marcaron los goles del ganador.

Solo el primer tiempo le alcanzó al equipo de Francisco Russo para asegurarse la victoria y en el complemento, en una de las pocas que tuvo sentenció el pleito para seguir liderando en el Torneo Interligas que ingresó en la recta definitoria.

Ya desde la primera jugada se puso en ventaja el equipo que ofició de local en el Parque Guerrero, Rubio cabeceó en el borde del área y Arista envió la pelota al córner y desde esa pelota parada llegó la apertura del marcador.

Bianciotto se hizo cargo del envío y Carlos Ruschetti saltó más alto que todos desde el segundo palo para el primer grito de la tarde.

Pocos minutos habían pasado con poco control del balón para ambos equipos, pero Municipales volvió a generar profundidad a los 15´ y nuevamente se puso en ventaja. Rubio fue derribado por Arista y dos minutos después, Franco Janson cambió penal por gol.

Las chances siguieron siendo para los guiados por “Fatiga” Russo que no encontró más ventaja porque Bianciotto remató desviado a los 28´ y Stular estrelló la pelota en el palo a los 44´.

Por el lado “Celeste” que fue muy irregular atrás y careció de poder en ofensiva en la primera mitad, la más clara fue un disparo de Rivas que encontró la buena respuesta del arquero rival.

La segunda parte inició con una leve reacción del equipo de Villa Alfredo Fortabat que comenzó a generar algunas aproximaciones.

Iban apenas 48´ cuando Rivas ganó en velocidad, pero ante el achique de Bahl no definió bien y a los 54´, Hojman corrió toda la cancha con la pelota en los pies, pero el centro pasado no encontró buena respuesta de Galván que ante la marca no definió cómodo.

Mejoró Municipales con las variantes, le dio aire al mediocampo y volvió a tener el control del juego hasta que a los 75´, logró sentenciar la historia. Baldini habilitó a Diego Cañete que envió la pelota por encima del guardameta en su afín por achicar.

Fue final con goleada para el equipo del sindicato que, a falta de dos fechas, lidera la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que los guiados por Enrique De la Vega, siguen en el tercer puesto con 20.

Síntesis Municipales – Loma Negra:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Jerónimo Gallo

Municipales (3): Gonzalo Bahl; Sergio De Arzave, Alan Pérez, Carlos Ruschetti, Emiliano Vistalli (B. Niz); Alexander Rubio, Alen Leal, Claudio Giménez (D. Cañete), Franco Janson; Alejandro Bianciotto (A. Méndez), Joaquín Stular (A. Baldini). DT- Francisco Russo

Loma Negra (0): Nicolás Arista; Luciano Díaz (S. Brisa), Santiago Cuenca, Thiago Saenz Valiente, Manuel Ortiz; Alexis Guzmán (F. Díaz), Bautista Ferreyra (T. Defos), Félix Galván (M. Linder), Agustín Noms (F. Hojman); Emilio Seibel, Gabriel Rivas. DT- Enrique De la Vega

Amonestados: Giménez y Méndez (Mun); Díaz (LN)

Expulsados: No hubo

Goles: 8´ PT Ruschetti (Mun); 17´ PT Janson (Mun) y 30´ ST Cañete (Mun)