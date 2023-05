De cara al invierno, afirman que todas las escuelas de Olavarría tienen calefacción

Ante la conferencia de prensa que brindó el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, en la que indicó que sólo 130 edificios escolares de la provincia de Buenos Aires “tienen problemas de gas”, Infoeme dialogó con Bruno Di Carlo, presidente del Consejo Escolar, quien detalló el panorama local.

En este marco, Di Carlo sostuvo: “En Olavarría no tenemos inconveniente de gas porque no tenemos instrucciones de un problema real” y aclaró: “Sí puede surgir algún inconveniente que es normal, situaciones particulares, pero problemas graves o escuelas in gas no tenemos en Olavarría”.

Foto de archivo.

Frente a esto destacó: “Todas las escuelas de Olavarría tienen calefacción ya sea por gas natural, por caldera o en las escuelas rurales con salamandra, de hecho ya estamos terminando con el tema del mantenimiento”.

Sobre la partida presupuestaria para la prueba y mantenimiento de los calefactores, explicó: “Lo que nos llegó este año son 4.600.000 pesos que ya los utilizamos, es más, estamos teniendo una deuda con los proveedores”.

“El año pasado nosotros pusimos del Fondo Compensador, que es el fondo que tenemos para el mantenimiento y arreglo de las escuelas, alrededor de 2.600.000 pesos. Pero bueno, teóricamente hay un compromiso y vamos a recibir otra partida más como para poder solventar esta deuda que tenemos” cerró el Presidente del Consejo Escolar.