Alan Aguirre: “Hay que acompañar y apoyar a las nuevas formas de trabajo”

En el Día del Trabajador, Alan Aguirre, dirigente de la agrupación Justicialista Generación Bicentenario Olavarría destacó la labor de los trabajadores quienes considera que son los más afectados por esta crisis que transitamos “hoy reivindicamos a los trabajadores activos, jubilados y aquellos que están siendo desplazados por este sistema tan injusto, debemos volver al trabajo como eje fundamental de la sociedad”.

“Los comerciantes están con mucha preocupación e incertidumbre, la clase media ha sido la más afectada y las familias no pueden llegan a fin de mes. A pesar de los relatos y discursos se hace evidente la falta de un modelo de desarrollo para nuestro país, repartir plata y subsidios no puede ser una política de estado, esto sólo empeora las cosas ya que al no generar trabajo los bienes y servicios generados por no están los precios van a seguir aumentando y corremos el riesgo del desabastecimiento. Los que fracasaron y fracasan en defender al trabajador no pueden ser la opción para estas elecciones, por eso estamos militando, el estado está para garantizar nuestros derechos y el bienestar de las familias.”

En referencia a las nuevas formas de trabajo indicó: “Queremos destacar también a los trabajadores de la virtualidad que han sido pioneros, abren nuestra ciudad al mundo, son embajadores, pero están invisibilizados. En fundamental acompañar este modo de trabajo que se instaló luego de la pandemia de Covid, el cual ofrece grandes posibilidades para el futuro especialmente a tantos jóvenes que en medio de esta falta de oportunidades han encontrado en las nuevas tecnologías la posibilidad de crecer y realizarse".

Cumpliéndose un año de la fundación de este nuevo espacio político, Alan Aguirre finalizó “En este primero de Mayo cumplimos un año de nuestra agrupación y estamos más decididos que nunca a ser la voz de los que no se ven representados, de los desplazados. Lo que comenzó como un sueño, hoy en día es una realidad para la que trabajamos todos los días, volver a los principios y valores, que los jóvenes ya no piensen en irse de nuestra ciudad para poder desarrollarse, oxigenar la política y proponer un proyecto de ciudad con oportunidades para todos, en sintonía con un modelo nacional de producción y trabajo que tanto necesitamos.”