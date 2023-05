Cecilia Fernández: “Esta carrera siempre me pone muy nerviosa y es la primera vez que gano”

La carrera que contó con un millar de atletas y tuvo largada y llegada en el Centro Cultural San José vio ganadora por primera vez a Cecilia Fernández y emocionada hasta las lágrimas, habló con la prensa.

“Tengo palabras solo de agradecimiento para toda Olavarría, porque es increíble todo el aliento que me dieron porque esta carrera siempre me pone nerviosa por ser local y nunca se me había dado, es la primera vez que ganó”, comenzó diciendo Cecilia Fernández en la zona de hidratación creada para la ocasión.

La atleta que defiende los colores de Olavarría desde hace más de una década sostuvo que “hasta el kilómetro ocho y medio hicimos pelotón, y cuando nos separamos de los de 10K era desolador, pensé en abandonar, pero el aliento de la gente me llevó para delante”.

Sobre el análisis de la carrera, “Ceci” manifestó que “las chicas iban adelante hasta el kilómetro 13, mi cabeza no daba para que me molesten entonces me acerqué en el final porque yo no tengo problemas en tirar y apoyar al resto, pero realmente, Luján -Urrutia- no es para correr al lado”.

“Fue una lucha toda la carrera, no daba más. Me había preparado con el recorrido anterior y buscaba bajar esa marca, pero cuando cambia el circuito me cambió todos los planes porque había viento en contra y hubo que subir dos veces el puente”, dijo la ganadora de los 21K con un tiempo de 1:20:11 y se contentó: “Es una muy buena marca”.

La oriunda de Chubut, además dijo “hago esto para disfrutar después de lo que me pasó, me esfuerzo y entreno, pero también enseño a los chicos que están viniendo porque quiero que salgan 10 Cecilias más y espero que mejores también”.

Por último, la ganadora de la fiesta del deporte olavarriense no se olvidó de los agradecimientos: “Hay mucha gente para agradecer, valoro mucho a la gente que me ayuda en el día a día y a Gustavo -Fernández- que me llevó a dar el recorrido en auto”.