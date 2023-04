Vecinos denuncian que "hace 20 días" tienen fallas en la tensión eléctrica

Vecinos de la zona Azopardo al 180 y 1900, denuncian que hace 20 días el servicio eléctrico presenta fallas en la tensión y desde Coopelectric no le ofrecen respuestas.

“No quería llegar a esto, pero ya no sabemos qué hacer, en un sector de la ciudad estamos hace 20 días con una tensión de entre 175 volt a 185 volt”, denunciaron el olavarriense indignado por la situación.

En este marco, explicaron: “En Coopelectric no nos dan solución, los técnicos vienen a los domicilios y nos dicen que ellos no nos pueden dar una solución porque el problema es que los cables de la red de la calle son viejos y no los quiere cambiar”.

Ante estos hechos, acusaron: “Se nos están estropeando todos los electrodomésticos” y uno de ellos apuntó: “A mi particularmente se me quemo un motor del bombeador”.