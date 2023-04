Final feliz para Dibu: citaron a su familia en la plaza y se la devolvieron

“Recién, recién venimos de buscarla”, contó la vecina en un mensaje a Infoeme luego de informar que Dibu regresó a casa después de horas de búsqueda y de mucha angustia para ella y sus hijos.

Seguidamente explicó: “Me mandaron un mensaje y me citaron a la plaza de barrio SCAC que vaya a buscar la perra que me la iban a dar y sí, me la dieron dos nenes chiquitos”.

Para cerrar compartió una imagen de la pequeña Dibu y sostuvo: “Estoy feliz, mis hijos están felices”.

Dibu, la mascota que recibe ese nombre por el arquero de la selección Argentina de fútbol, Emiliano Martínez, había desaparecido este jueves cuando, la joven denunciante, dejó la puerta abierta de su casa para tender ropa y dos mujeres la habrían llevado.

Sin embargo, la historia tuvo su final feliz y pese al mal momento, la pequeña ya está de regreso en su casa.