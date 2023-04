Donó plata para la colecta de Independiente y lo escracharon en las redes

Un hombre donó plata para la colecta que apunta a pagar las deudas del club Independiente, lanzada en las últimas horas por el influencer Santiago Maratea, y terminó escrachado en las redes sociales.

"Listo, ya aporté 5000 (pesos) para mi querido rojito. Vamos gente, mientras más aportemos mejor. Vamos glorioso Independiente, siempre con vos", fue el mensaje que compartió Luciano, un fanático hincha del club de Avellaneda, en su estado de WhatsApp.

La ex pareja del hombre, con quien tienen una hija en común, vio el mensaje y no dudó en contestarle con un fuerte reproche: "Tenés plata para eso, ¿no? Pero para la mantención de la nena no tenés nunca. Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste de vuelo".

La respuesta de Luciano no tardó en llegar: "Es mi plata y la gasto en lo que quiero". "Seguí así que vas bien", retrucó la ex mujer.

La colecta que organizó Santiago Maratea para ayudar a Independiente es furor. En las primeras 24 horas ya recaudó 470 millones de pesos.

Independiente debe un aproximado de 20 millones de dólares, pero la mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México (5.700.000 de dólares) por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.