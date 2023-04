Una experiencia sensorial de ciencia ficción llega al ciclo de cine de Insurgente

Infoeme | espectaculos | Espacio Cultural Insurgente - 19 de Abril de 2023 | 19:16

En el marco del ciclo de cine debate del espacio cultural Insurgente, este jueves 20 de abril a las 21 horas se proyectará la película "Under the Skin" del 2013. Es la función 61. "Under The Skin" es un film de suspenso y ciencia ficción dirigido por Jonathan Glazer y protagonizado por Scarlett Johansson Esta película logra una experiencia sensorial en el espectador usando como recursos principales su exquisito montaje y un hipnótico ambiente sonoro. Un relato con un ritmo y una atmósfera muy particular que logra impactar a la audiencia y no deja indiferente a ninguna persona. Glazer logra crear un universo que, a través de metáforas visuales y narrativas, abre el debate y encuentra diferentes lecturas. Luego de la función, tal como está pensada la dinámica, se realizará una charla debate grupal de análisis. La actividad será en Belgrano 3345. No se suspende por lluvia. Es con entrada libre. Los participantes podrán realizar una colaboración voluntaria. Habrá servicio de cantina.