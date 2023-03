Una panadera enfrentó a un delincuente armado y le dio varios cuchillazos: impactante video de un asalto en Córdoba

Una panadera se resistió a un violento asalto y se defendió a cuchillazos de un delincuente armado que le apuntaba con un arma.

El hecho ocurrió en un local ubicado en Córdoba y quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La mujer que se defendió con un cuchillo es la dueña de la panadería a la que había entrado a robar el día anterior el mismo delincuente.

La víctima enfrentó cara a cara al ladrón y le dio varios cuchillazos. En las imágenes se ve cómo la panadera alcanzó a herirlo en varias oportunidades mientras gritaba pidiendo auxilio. El delincuente la golpeó, la pateó y la empujó varias veces contra los mostradores pero nunca le disparó.

“No lo pude controlar. Quise hacerme a un lado, pero la emoción me llevó, no fue lo más razonable, pero fue el instinto, uno se cansa de trabajar todos los días para los chicos, para uno, para todo el mundo y que te quieran sacar lo poco que tenés. Me cuesta un montón mantener la panadería, entonces los impulsos me llevaron a eso”, dijo la panadera.

“En todo momento grité. Alguien me ayudó, lo golpeó en la calle, pero el delincuente escapó”, agregó. “Yo intentaba retenerlo, no es que quería golpearlo. Quería agarrarlo para darle tiempo a la Policía”, contó.