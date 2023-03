La mujer acusada de prostituir a su hija se defiende: "Fue una falsa denuncia"

Una vecina de Recalde que fue acusada de prostituir a sus hijas a cambio de mercadería realizó un fuerte descargo en redes sociales. Afirmó que todo se basó en una falsa denuncia y que el proceso iniciado terminó “destruyendo ella y a su familia”.

Fue el 18 de febrero pasado que personal policial realizó un operativo “de carácter urgente” en la vivienda de la mujer, luego de que esta fuera denunciada por “ofrecer con fines sexuales a su hija de 13 años a un hombre de 65 a cambio de mercadería”.

“Luego de la denuncia vinieron los allanamientos y el alejamiento por un mes de mis hijas por parte de Servicio Local, que después de terminar las pericias y de haber comprobado que lo que se decía no era verdad ni siquiera le pusieron ayuda psicológica ni de ningún tipo a mis hijas”, manifestó Débora, la mujer en cuestión, en su cuenta de Facebook.

Aparte de dicho descargo, Débora se presentó en el programa radial “Desayuno con Noticias”, de Claudia Bilbao, en dónde también relató lo que significó para ella y su familia pasar por el “calvario” que se generó a partir del hecho.

“En el medio del operativo les dije que si había habido abuso que me dijeran, por favor, que yo no tenía idea de toda esta situación. Obviamente yo ya estaba apartada de las nenas, las habían puesto en una pieza, yo no las pude ver ni siquiera para decirle '¿Hijas, están bien, les pasó algo?'”, relató Débora.

En aquel operativo, los oficiales trasladaron a la dos menores -de 13 y 7 años- al área de Pediatría del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” y posteriormente trasladas al domicilio de un familiar para la guarda temporal.

La causa fue caratulada como “promoción y/o facilitación de la prostitución de menores de edad”.

“El allanamiento duró casi 6 horas, buscaban cosas sexuales, revisaron la cama, como si la nena hubiese tenido relaciones sexuales, ahí le sacaron la ropa a las nenas, les pusieron ropa sucia y después, cuando fueron al Hospital a revisarlas, les hicieron ver a los que realizaron las pericias que las nenas estaban en malas condiciones, con ropa sucia”, narró Débora durante la entrevista.

“Desde que las cargaron en un auto y se las llevaron, el 18 de febrero, no las pude ver. Las volví a ver recién el 19 de marzo. A los chicos los cuidó y los protegió mi mamá, gracias a Dios”, agregó.

Despues del operativo policial realizado en la vivienda, Débora, de acuerdo a lo que manifestó, se presentó junto a su pareja por voluntad propia en el Servicio Local y “lo único por lo que ellos se preocuparon fue porque yo tenía un abogado penalista”

“¨Seguro que sos culpable, por eso buscas a ese abogado¨, me dijeron. Después del allanamiento, fuimos a pedirle ayuda a la delegada de Recalde, quien nos dijo que no nos iba a ayudar porque ella estaba en contra del abuso sexual de menores”, declaró la vecina.

“Expusieron a mis hijas a pericias psicológicas y hoy en día ellas se ven traumadas por eso. La más chiquita me dice 'Vos me decías que no tenía que dejar que me tocara nunca nadie, pero el doctor me tocó, me vio'. Las nenas realmente están muy traumadas”, añadió.

Luego de atravesar todas estas situaciones, Débora realizó duras acusaciones hacia Claudia Ricci, la delegada de Recalde, quien, según ella, fue la que realizó la denuncia en un principio.

“Ella llamó desde el mismo teléfono de la delegación a Ojos en Alerta para hacer la denuncia, una denuncia falsa hacia mi persona, lo que terminó ocasionando el allanamiento y el no poder ver a mis hijos por un mes, sólo para comprobar después que nada de lo que decia esta señora era verdad”, se lee en el descargo.

“Señor Ezequiel Galli, por favor fíjese que hay tres menores que sufrieron en manos de denuncias falsas de parte de alguien que trabaja para el Municipio, de alguien que supuestamente esta para cuidarnos, por favor haga justicia”, agregó.