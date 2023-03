Eduardo Rodríguez: “Quiero ser Intendente de Olavarría”

El referente de Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez, dijo que le gustaría ser intendente de Olavarría de cara a las elecciones de este año en el marco de un plenario que se realizó este miércoles por la tarde en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno.

“Me gustaría ser Intendente para que Olavarría vuelva a la senda del progreso” dijo Rodríguez en el acto frente a unas 70 personas, acompañado por los referentes seccionales del Massismo, Ricardo Lissalde, y la Diputada Provincial Luciana Padulo.

El referente del Frente Renovador aprovechó la oportunidad para revindicar el trabajo que el espacio viene realizando junto al Frente de Todos para contar con una “propuesta superadora” en las elecciones 2023 “que devuelva la esperanza a los olavarrienses”.

“La gestión actual va a cumplir 8 años en el Gobierno y no ha propuesto un solo proyecto que le dé horizonte y futuro a Olavarría”, señaló Eduardo Rodríguez al tiempo que resaltó: “el pasivo que nos deja esta gestión en materia de obras públicas en la ciudad y localidades”.

“Nuestra propuesta es volver a revitalizar la Salud Pública y la atención en nuestro Hospital Municipal y en las localidades, ordenar y administrar el Municipio para recuperar la capacidad de inversión pública para hacer las obras que piden nuestros vecinos y proyectos a futuro, avanzar con la ampliación de la planta urbana aprobada con la incorporación de lotes para la construcción de viviendas y darle centralidad a las políticas de Cultura, Deporte y desarrollo humano” expresó.

“Quiero decirlo por primera vez y correspondía que lo dijera ante ustedes, que son el equipo de trabajo. Quiero ser Intendente de Olavarría, me gustaría ser Intendente de mi ciudad para que vuelva a la senda del progreso, del trabajo y del rol que debe tener Olavarría en el centro de la provincia de Buenos Aires”, dijo Eduardo Rodríguez y para cerrar sus palabras añadió “tenemos que trabajar con la idea de ofrecer un espacio abierto y amplio”.

Del Plenario encabezado por Eduardo Rodríguez, los referentes de la séptima sección, Ricardo Lissalde y la Diputada Provincial Luciana Padulo, los concejales Inés Creimer y Gastón Sarachu, se destacó la participación de ex concejales, ex funcionarios, ex Delegados Municipales y referentes de localidades, sindicatos y de distintos espacios políticos.

“Desde Foro Olavarría - Frente Renovador en el FdT se invita a aquellas personas que se sienten representadas con las propuestas del Frente Renovador y deseen sumarse a las actividades del espacio a acercarse a la Casa Eduardo “Chino” Correa, sede oficial del Foro Olavarría - Frente Renovador, de lunes a viernes de 9 a 13 horas”, informaron desde el espacio para finalizar.