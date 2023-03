Una olavarriense denunció a Mauro Icardi: “Me lastimó”

En una entrevista al periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, la olavarriense Candela Lecce denunció al futbolista Mauro Icardi por haberla lastimado y lo acusó de “hostigamiento”.

En este marco, expresó: “Me cuesta, te soy sincera, desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea, hay un hostigamiento que no sé si es personal conmigo si es funcional al show, pero no pare de recibir mensajes”.

Ante esto último, precisó que cada vez que Icardi le manda mensajes “después borra” y acusó: “Tiene una manera de operar, bloquea y desbloquea, dice acá estoy, desaparece un tiempo y vuelve a aparecer”.

“Este domingo fue la gota que rebalsó el vaso, volvió a aparecer, viendo las situaciones de cómo queda siempre bien parado dije: ‘No, esta vez no quiero que sea así, quiero poder contar el lado B, me callé hasta ahora pero no me está gustando para nada’”, contó a Etchegoyen.

Sobre su decisión de hablar, Lecce indicó que surgió a raíz de la postura del futbolista de “hacer como si nada hubiese pasado”. “Son muchas situaciones que no pueden quedar así, que la gente sepa cómo es”, planteó.

Posteriormente denunció: “La pase muy mal, tuve que arrancar tratamiento psicológico” e indicó: “A esa persona que tenía allá arriba, no me queda nada por decir”.

“Quiero tranquilidad, estos días fueron muy tristes. A mí me lastimó realmente. De algo le debo haber servido, no sé cuáles son sus intenciones”, cerró la olavarriense.