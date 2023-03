Una influencer se desnudó en un parque y realizó un sorteo para tener sexo con tres seguidores

Una influencer sexual convocó a sus seguidores en un parque, se desnudó frente a ellos, sorteó una tanga y luego tuvo sexo con tres hombres. “La pasé hermoso”, confesó Jésica Fux.

La modelo erótica hizo la convocatoria al polémico encuentro a través de un video que publicó en sus redes. “A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo. No se pierdan la oportunidad de c... conmigo”, posteó.

“La última vez que cité a 30 uno solo me pudo c... No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó.

La influencer realizó el encuentro en el Parque Independencia de la ciudad de Rosario, donde protagonizó un baile en ropa interior que luego subió a canal de Telegram. A cada uno de sus seguidores les entregó un número y los tres ganadores del sorteo tuvieron sexo con Jésica en el departamento que ella alquiló en Rosario durante su estadía.

“Sorteé los encuentros y estuvo zarpado. Me hicieron regalitos también, conocí un montón de seguidores, estuvo hermoso. Les hice showcito, beboteo”, contó.

“Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquilo. Después sorteé la tanga, el que ganó sea la puso en la cabeza como un trofeo. La pasé hermoso”, expresó.