Zuleika Esnal sobre los femicidios en Olavarría: "La culpa no es de las pibas"

Familiares y amigos de Sofía Belén Vicente, junto a madres de otras víctimas de violencia de género, encabezaron una marcha acompañados por la actriz y escritora Zuleika Esnal, quien viajo a Olavarría sólo para visibilizar el femicidio que atravesó a los olavarrienses.

Luego de un recorrido por las calles céntricas, pasadas las 19.30, con Mariela Vicente a un costado, en las escalinatas de la Municipalidad, Zuleica Esnal expresó: "La culpa no es de las pibas que nos faltan, el Estado tiene la obligación de protegernos, tiene la obligación de bregar porque no nos falten más pibas y no de seguir acusando a las víctimas cuando están muertas, tienen la obligación de buscarte cuando todavía estas viva en lugar de cagarse en el dolor de la familia".

Posteriormente, se leyó una lista de víctimas entre las que se mencionaron: Jennifer Soledad Falcón, Karina Noemí Mairani, Olga Beatriz Yapour, Mara Navarro, Andrea Trinchero, Dana Pecci, Valeria Soledad Cazola, Magalí Giangrecco, Mairel Mora, Fernando Puchila, María Aurora Rodríguez, Olga Noemí Serrantes, Nelly Luciana Garisoain, Tamara Bravo, María Graciela Tirador, Mujer Travesti sin identificar, Lorena Huaquimil, Natalia Bustos, Elizabeth Noemí Cardozo, Verónica Montenegro, María Luján Riva de Neira, Mabel Olguín, Valentina Gallina, Marcela Antonella Gómez, Susana Beatriz Seitz y Sofía Belén Vicente.