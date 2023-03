Una mamá olavarriense realiza una rifa para comprarle audífonos a su hija

A través de redes sociales, Yessi Salías, mamá de Sharon, lanzó una rifa para poder comprarle los audífonos a la pequeña. En dialogo con Infoeme, relató cuál es la situación que atraviesan.

“Vengo desde el año pasado haciéndole estudios a Sharon porque venía un poco atrasada en la escuela”, contó la mujer al tiempo que aclaró que “la Escuela buscaba dar una solución a esa situación y saber qué era lo que generaba dificultades” a su pequeña.

En el marco de esta búsqueda, Yessi, llevó a su hija a diferentes especialistas hasta que, este año terminó en una consulta con el otorrinolaringólogo. “La llevé, nos mandaron a hacer audiometrías y salta que tiene dificultad en ambos odios”, contó y explicó que “el jueves que viene le hacen la prueba de audífonos”.

Frente a este panorama, Yessi que no cuenta con una obra social o prepaga que cubra el gasto de los audífonos relató: “Yo ya le pedí, más o menos, que me dijeran un precio y me dijeron que salían entre 180 y 200 mil cada uno” y aclaró que este, no es el precio final ya que “para eso le tienen que hacer la prueba a Sharon”.

“Cuando me dijo eso, a mí se me hizo un caos porque me es imposible poder comprarlos porque no tenemos obra social, tenemos carnet del hospital y sabemos que no le cubre”, contó muy angustiada.

Además, explicó que, actualmente, para lograr que Sharon tenga un diagnostico decidió pagar los costos de las consultas particulares. “Es para darle una mejor calidad de vida a ella, porque más allá de que trabajo, sería para mi imposible comprarlos”, expresó.

Quien desee colaborar, puede pedir su ticket al 2284 55-7333. También, hay una cuenta de Mercado Pago con Alias: yessy.264. Los premios de la rifa se sortean el 22 de abril a las 20 por el Facebook de Yessy Salías.