Reinauguraron el trinquete del Parque Guerrero

Después de semana de trabajos a cargo de la Subcomisión de Pelota Pelota, se realizó la apertura del trinquete “Bataraz”.

Aprovechando el receso estival, la Subcomisión de Pelota Paleta del Club Estudiantes reacondicionó el espacio y con partidos exhibición quedó oficialmente reinaugurado.

Carlos Montero, profesor de la disciplina se mostró muy conforme en cuanto al trabajo realizado: “Hace un año y dos meses nos propusimos levantar la disciplina y que no decaiga, que siga su curso como hizo toda la vida, dentro de ese objetivo estaba el arreglar y mejorar la instalación de la cancha. Esto se preparó durante el 2022. Hacía 15 años que no se le hacía nada a la cancha y nos propusimos en la comisión hacerle los arreglos que corresponden y quiero agradecerles a todos los auspiciantes ya que sin ellos no hubiera sido posible esto”.

“Estamos más que felices ya que un año pudimos lograr este objetivo de mejorar la cancha y demás decir que todo aquél que quiera participar de la escuela iremos pasando días y horarios. Hoy en día tenemos un buen número de participantes que rondan los 50”, aseguró el dirigente y profesor.

El Presidente del club, Emilio Incaurgarat dijo presente para realizar el saque inicial como un acto emblemático y también acompañaron otros dirigentes.

Fuente: prensa CAE