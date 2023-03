El Gobierno anunciará cambios en el acuerdo con el FMI: habrá modificaciones en las metas de reservas

El Gobierno realizó un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI): se habilitó el desembolso de 5.200 millones de dólares y cambia la meta de reservas. Se esperan precisiones para las próximas horas.

De esta manera, desde el Gobierno se revieron las metas del cuarto trimestre del año pasado del programa que el país tiene con dicho organismo por la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por la administración de Cambiemos.

De esta manera, desde el Ministerio de Economía señalaron que la aprobación de la tercera revisión de las metas del programa “habilita el desembolso de 5.200 millones de dólares y cambia la meta de reservas” monetarias del Banco Central.

De todos modos, la aprobación definitiva llegará la semana próxima, cuando el directorio del FMI se reúna para convalidar el acuerdo a nivel técnico que se conocerá en el transcurso del día.

En rigor, el acuerdo tiene eje en la modificación del programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés), más específicamente las metas de acumulación reservas, aunque habría otros cambios.

Como había dejado trascender el equipo del ministro Sergio Massa dos semanas atrás en la reunión del G20 en la India, se acordó con el staff técnico del Fondo una modificación de las metas trimestrales y anuales de acumulación de reservas.

Sin embargo, en el Gobierno también dejaron trascender que habrá “novedades con relación a las tarifas de los servicios públicos y a un conjunto de medidas monetarias”.

Cabe señalar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sugerido cambios en el acuerdo en su discurso en Viedma días atrás.

“Vamos a necesitar que los dirigentes estén unidos para revisar ese acuerdo (con el FMI), no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Es imprescindible el cambio de actitud. Hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental, en el eje. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, podemos tener 20 Vacas Muertas pero nos van a faltar los dólares. Le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es? Miremos un poco en América Latina”, dijo el viernes en un acto en Río Negro. (DIB)