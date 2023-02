Valentín Masson ante otra oportunidad en la Liga Federal

Valentín Masson sumará un nuevo año en la Liga Federal con Liniers y buscarán uno de los dos ascensos a la Liga Nacional de Vóley Masculino.

“Yo creo que el objetivo de este año es poder demostrar con resultados el nivel que tenemos, ya que el año pasado entre que no jugamos a nuestro mejor nivel, y los rivales que tuvimos en la zona terminamos jugando por la permanencia, en cuanto a lo personal, este año llego mejor preparado físicamente, sabiendo la exigencia a la cual me voy a enfrentar y sin una buena preparación física no es posible competir al 100% todos los partidos”, manifestó el representante del Club Pueblo Nuevo que tendrá su segunda experiencia con la camiseta del "Chivo".

Por su parte Ignacio Pacheco, del club Ciudad de Bolívar, apunta a sumar experiencia a este nivel, en la búsqueda de quedar lo más alto posible.

El cronograma de partidos:

7-Feb vs Madrynense

8-Fev vs Mitre (Santiago del Estero) - con Transmisión FeVA

10-Feb vs ICA (San Luis)

11-Feb vs Selección Argentina Menor

Fuente: Prensa AOV