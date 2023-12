Josefina Vigo se quedó con la "espina" de no poder pelear el campeonato en pista

San Juan Villicum tuvo el premio coronación del TC y el TC Pista y junto a ellas cerró el año la Liga Speedagro Racing, categoría monomarca de Fiat Puntos en la que compite Josefina Vigo, y que la tuvo como gran protagonista todo el año.

El sábado logró un tercer lugar en la final y conservó las chances intactas de pelear el título, pero a la hora de la final del domingo, que entregaba doble puntaje, una curiosa falla mecánica la dejó sin chances.

Curiosa porque así la describió la olavarriense, que se mostró muy decepcionada en sus redes sociales, pero que además confirmó a este medio que el auto había terminado muy bien el sábado, y que llamativamente lo q que ocurrió es una falla en el el turbo del motor, que según describió "sobrecargó porque me habían tocado el punto, la presión esta dada por el banco, para que funcionen los motores, y cuando salgo de boxes el domingo me doy cuenta que algo tenía, y así fue que el turbo se rompió porque algo se tocó, es muy raro lo que pasó", expresó "Jose" con gran decepción.

El triunfo en la final fue para Dino Di Palma, y Brian Perino que arribó segundo se consagró bicampeón.

"No sé si quedé segunda o tercera en el campeonato, la verdad no me importa, me queda la bronca de saber que el sábado teníamos auto para pelear el campeonato", reflexionó.