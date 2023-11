Wesner: “El Municipio afronta un déficit de más de 200 millones de pesos mensuales”

El pasado 22 de octubre, Maximiliano Wesner fue elegido como nuevo intendente del partido de Olavarría en lo que significó una elección histórica que consagró al peronismo en la ciudad luego de 36 años.

En diálogo con Infoeme, el Intendente electo hizo referencia a este hecho y destacó que “la verdad es una responsabilidad enorme, es un orgullo poder haber encabezado este proyecto que tiene la vuelta del peronismo a la ciudad, un peronismo ampliado que agrupó a referentes de instituciones, pymes, sindicatos y tantísimos vecinos y vecinas y familias enteras que me acompañaron en cada recorrida”.

“Esta vuelta es la emoción y la alegría enorme que se vio manifestada aquel domingo por la noche, que va a quedar en mis oídos, en mis retinas y en mi corazón de por vida”, agregó.

Sin embargo, aquellos momentos de festejo ya quedaron atrás, tan solo unos días después de conocer el resultado comenzó a diseñar cómo será su equipo de trabajo.

Si bien no quiso adelantar ningún nombre, el Intendente electo destacó: “tenemos en el esquema algunos lugares de gestión que ya están definidos y otros que no. La conformación del equipo es algo importante, es algo que es la base para poder gestionar, la base de funcionamiento del Municipio así que estamos ocupándonos por estos días de eso”.

Pensando en el momento de la asunción como nuevo Intendente, Wesner realizó un análisis de la realidad del Municipio de Olavarría y lo comparó con cómo se encontraba años atrás. “En mi niñez y en mi juventud vi una Olavarría totalmente diferente, una Olavarría del trabajo, de la producción, una ciudad pujante. Hoy es una Olavarría que llegó a tener un atraso muy importante en los últimos años, yo digo que tuvo un paréntesis que no se pudo acompañar desde el Estado municipal el crecimiento”, aseguró.

En este aspecto, fue muy crítico con la gestión de Ezequiel Galli y habló de un déficit que “se va a manifestar, con la proyección que estoy haciendo, en 3000 millones de pesos aproximadamente al terminar el año”.

Y añadió con contundencia: “El Municipio afronta un déficit de más de 200 millones de pesos mensuales, un déficit operativo, un déficit que no se ve en la calle reflejado en obras. Hay un déficit oculto, hay un déficit que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios municipales, con muchísimas reparaciones que no se vienen haciendo, en el recambio de aparatología en términos del sistema de salud”

Por este motivo el objetivo principal “tiene que ver con empezar a recuperar ese déficit. La austeridad en contrataciones y la austeridad en el operativo tienen que ver con tratar de paliar y ordenar y sanear las cuentas municipales. Y también la optimización de la recaudación municipal, pero eso ya es más del mediano plazo, va a contribuir a ponernos de pie cuanto antes”.

Los olavarrienes y el sueño de la casa propia

Durante la campaña, Maximiliano Wesner hizo mucho hincapié en su plan de viviendas. En este sentido, indicó: “Queremos plantear la posibilidad de disponer de los lotes con servicio que ya hay en Olavarría y sino generar nuevos lotes con servicio para poder articular con Provincia la construcción de viviendas para poner de pie un modelo de autoconstrucción para las familias olavarrienses”.

En su proyecto, destacó que, al igual que ocurre en el barrio CECO III, buscarán “implementar un modelo sectorial donde algunos sindicatos, algunas asociaciones civiles, cooperativas y colegios profesionales puedan tener tierra para poner a disposición y que sus asociados puedan acceder a su línea de la casa propia”.

Si bien en los últimos años no ha habido datos certeros con respecto a la demanda habitacional que hay en el partido de Olavarría, Wesner afirmó que “una gran parte de la población hoy está alquilando, no puede acceder a la casa propia, hay una porción que me animaría a decir que es más del 40% que alquila, y hay que garantizarle a esas personas la posibilidad de la construcción”.

Al mismo tiempo, fue muy crítico con el plan de viviendas TuVi implementado durante la gestión gallista. “Cuando vi en el expediente la firma a la cual le habían adjudicado la obra por alrededor de 50 millones de pesos de esas TuVi prefabricadas me di cuenta que no iba a funcionar y obviamente terminó siendo parte del déficit que tenemos hoy”, aseveró.

Y agregó: “La terminación de esas viviendas nos costó a los olavarrienses entre 80 y 100 millones de pesos, y la verdad que no solamente es un perjuicio para las familias, por la espera, por el anticipo que pusieron para el momento de licitar, sino también para todos los olavarrienses que tuvimos que financiar la adjudicación de otra firma para la terminación”.

Sin embargo, aún hay familias que fueron acreedoras de las viviendas TuVi que esperan por la finalización de su hogar. En este aspecto, Wesner reveló que “hay que rever los contratos, hay que ver la información de esa obra, la información de la cual nos estamos haciendo para poder tomar las decisiones”.

La generación de empleo genuino

El plan de viviendas propuesto por Maximiliano Wesner tiene por objetivo, más allá de que los olavarrienses alcancen el sueño de la casa propia, generar puestos de trabajo.

“Por cada puesto directo de la construcción se generan tres puestos indirectos, esto está estudiado y lo vemos todos los días en esas cuatro empresas que están llevando adelante el barrio CECO III”, señaló.

En este marco, destacó que “la construcción de viviendas beneficia a todo el entramado productivo, a todo el entramado comercial de Olavarría, y a gran parte del mercado laboral de la ciudad, eso genera trabajo, eso genera la posibilidad de que nuestros comerciantes puedan vender más, pero también de que, no solamente corralones, sino que comercios vinculados a otras actividades, como ser una despensa, un almacén, un kiosco, puedan verse potenciados”.

Al mismo tiempo, y en relación al área de trabajo, habló sobre el vínculo y el trabajo en conjunto llevado adelante con la Unión Industrial de Olavarría. “Venimos gestionando con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia algunas cuestiones que tienen que ver con la regularización dominial del PIO V, donde pudimos destrabar eso que tanto anhelaban y esperaban los propietarios para ir a garantizar un crédito, sabemos que cuando son créditos que están vinculados a la inversión, detrás de la inversión viene el trabajo, y en ese lugar de manera indirecta también estamos garantizando el trabajo”.

Un eje central: la salud

El área de salud es uno de los aspectos más importantes para la población olavarriense y la garantía del acceso a la atención médica pública y de calidad tanto en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” como en los CAPS formará parte de los objetivos de Wesner durante su gestión.

“Las urgencias que afronta el partido de Olavarría en esta área ya son conocidas, tienen que ver con el sistema de turnos, que tienen que ver con el acceso a intervenciones programadas de manera más ágil, pero también con la cercanía de la atención en los CAPS”, afirmó.

Y añadió que “hay cuestiones que tienen que ver con la operatividad del Hospital Héctor Cura, con las áreas de apoyo, servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad, cuestiones que hay que reordenar para que pueda funcionar de la mejor forma posible nuestro histórico Hospital”.

Durante el último tramo de su gestión, Ezequiel Galli recibió grandes reclamos y manifestaciones en las localidades que dejaban en evidencia la falta de médicos. Para poder revertir esta situación y resolver esta problemática, el Intendente electo planteó “la descentralización", que aseguró que ejecutará "a partir del 10 de diciembre”.

“Ningún vecino de la localidades tiene que quedarse sin atención, no tiene por qué incurrir en un gasto de un remis de ida y vuelta ya que esto ocasiona un perjuicio grande a la economía de cada familia de las localidades, así que de eso nos vamos a ocupar para que esto no ocurra más”, sentenció.

La continuidad de la campaña

El 19 de noviembre, Sergio Massa y Javier Milei definirán en el balotaje quien será el próximo Presidente de la Nación.

En este marco, Maximiliano Wesner puso mucho énfasis en que “es imperioso que gane Sergio Massa” para la continuidad de obras en nuestro partido, por lo que la campaña continua.

“Lo necesitamos para la terminación de las obras que se han comenzado con fondos de Nación, pero también por todo lo que tiene para aportar para el financiamiento de la red cloacal, todo lo que tiene para aportar en materia de infraestructura, en materia de gestión, es necesario para para poder en pie un programa de viviendas”, concluyó.