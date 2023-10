Yoel González: “No hicimos un mal partido y eso nos tiene que dejar tranquilos”

Municipales y El Fortín no se sacaron ventajas en el Tete Di Carlo en el estreno de la Zona 8 de la Región Pampeana Sur y luego de repartir puntos, Yoel González habló con Infoeme.

“La verdad que nos vamos con un poco de bronca, si bien el partido no estaba ganado faltaba solo un minuto y que te empaten así no está bueno”, sostuvo Yoel González en el primer análisis para después agregar: “No hicimos un mal partido y eso nos tiene que dejar tranquilos, estos partidos son así, te descuidas un segundo y te lo empatan como nos pasó, pero es mejor que nos pase en el primer partido, nos sirve para aprender”.

El futbolista con pasado en Racing que “había entrado con un poco de miedo, me había costado entrenar en la semana y no sabía cómo me iba a sentir” aseguró que “le daremos pelea a todos los equipos”.

Para sentenciar, quien fue el autor del gol “Fortinero” dijo sobre la conversión y su debut en el certamen del Consejo Federal: “Fue la primera que toqué y por suerte entró, contento por eso y por sumar para el equipo”.