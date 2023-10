Tarjetas de Crédito: A partir de noviembre sube el costo para refinanciar saldos

El Banco Central de la República Argentina elevó la tasa de interés que se aplicará para la refinanciación de los saldos impagos en las tarjetas de crédito o para el adelanto de efectivo a partir de noviembre: pasará de 107% a 122% nominal.

La decisión no afecta a las compras realizadas en cuotas con una tasa ya fijada sino a los saldos totales que no se hayan cancelado al momento del cierre (o sea, cuando se realiza el pago mínimo o un pago parciales).

De esta forma, la tasa que se aplicará en los saldos que no se hayan podido pagar sube del 107% al 122% nominal anual (TNA). El costo financiero total será superior al 300%. Este porcentaje aplica a importes menores a los 200.000 pesos o equivalentes a 200 dólares. Para los que superen ese valor, el banco no podrá cobrarle más de un 25% sobre la tasa que cobre para préstamos personales.

La tasa de 122% queda igualmente por debajo de la inflación interanual, que a septiembre fue de 138% a septiembre.

La nueva tasa impactará en la deuda acumulada con la entidad bancaria emisora de la tarjeta, pero no modifica el valor de las cuotas que se pudieran haber tomado, por ejemplo bajo el programa “Ahora 12″ o con un comercio en particular. De allí a que la clave para que esta situación no pegue en los bolsillos de los consumidores es el pago completo del resumen.

Es decir que pagar el mínimo, solicitar adelanto de efectivo o pagar en cuotas por fuera del programa Ahora 12 implicará manejar estos números en el presupuesto. Para este último plan de pagos se extiende la lógica del financiamiento a corto plazo, ya que el Ahora 3 continúa siendo la opción más elegida.

Fuente: DIB