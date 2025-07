El Gobierno estima que a fin de año el dólar estará “más barato” que ahora

El Ministerio de Economía enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 que contiene, entre otras cosas, que la economía terminará este año con un tipo de cambio oficial en torno de los $1.229, más bajo que el actual, una inflación de 22,7% y un crecimiento del PBI de 5,5%.

Según el texto que se presentará en las próximas horas, en diciembre de 2025, el dólar estará a $1229 (una variación del 20,4% interanual), es decir, 16 pesos más bajo que el pico histórico que tocó en la actualidad.

De esta manera, el equipo económico aguarda meses de estabilidad nominal cambiaria, incluso a pesar de que resta un segundo semestre al que le queda el trimestre de estacionalidad más desfavorable para el mercado oficial y el período electoral.

Así, el dólar terminaría el 2025 con más apreciación cambiaria. Eso sucedería porque en términos de inflación, la estimación de Economía es que el IPC finalice el año en 22,7% interanual.

En cuanto al futuro, dicen que “se continuará avanzando en el realineamiento de los precios relativos, la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado y la recuperación del crecimiento económico”.

En 2025, el PBI crecerá un 5,5%. A nivel sectorial, el sector agropecuario crecerá 2,1%, debido centralmente al avance en la cosecha de soja (+1,6%), que se estima en 49 millones de toneladas (48,2 millones de tn en 2024).

La industria y el comercio -los sectores de mayor peso en la economía- se proyectan con subas de 5,3% y 7,6%. En suma, los rubros de bienes se elevan en promedio 5,1% y los servicios 4,6%.

Por el lado de la demanda, el consumo privado crecerá 7,2%, el público 5%, la inversión 22,7% y las cantidades exportadas de bienes y servicios 3,7%.

La balanza comercial arrojaría, en ese sentido, una señal de alerta. Las exportaciones de bienes y servicios, que superarían los US$ 100.000 millones, terminarían con un crecimiento de 3,7% pero las importaciones lo harían en un 25,2%. Así, prevén que el superávit comercial de US$ 4.913 millones en el año, una caída sensible respecto a los US$ 16.900 millones favorables en 2024. (DIB)