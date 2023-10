La ABO presentó oficialmente la “Copa Olavarría” para las selecciones U13

Conferencia de prensa mediante y ante un importante marco de público se llevó a cabo la presentación del Torneo Zonal U13 que significará el regreso de las competencias provinciales en la Región.

Encabezada por Gerardo Barrera, presidente de la Asociación de Básquet de Olavarría y con la presencia también de Ignacio Catanzaro y los entrenadores Marisol Diorio y Matías Bucciarelli tuvo lugar el lanzamiento en Estación San Telmo.

“Tomamos la decisión de hacer el torneo porque entendimos que había necesidad de jugar representado a las Selecciones” comenzó diciendo Gerardo Barrera a la vez que explicó que, junto a la Región CAB 4, decidieron jugar a pesar de no ser competencias oficiales por la Federación de Básquet de Buenos Aires y agregó: “Es muy importante porque va a ser el primer torneo de estos chicos que recién empiezan sus recorridos”.

Sobre la competencia que además del representante local contará con la presencia de Bahía Blanca y Tres Arroyos, el mandamás de la entidad reguladora de la actividad aseguró que “fueron varias las selecciones que quisieron sumarse, pero decidimos jugar con nuestra Región” y que por “darle importancia a las Sierras, el torneo va a ser en San Martín y las delegaciones se hospedarán en Loma Negra, dándole lugar a las entidades que juegan en nuestra Asociación”.

“Armar este torneo no fue fácil, pero hemos conseguido absolutamente todo donado y no se tocará el dinero de la ABO, algo no muy fácil en estos tiempos”, dijo el “Negro” que fue respaldado por Ignacio Catanzaro que agradeció el acompañamiento “porque sabemos lo difícil que es entrenar sin competencias a la vista”.

También tomaron la palabra los entrenadores de las Selecciones Masculina y Femenina y fueron presentados cada uno de los 15 representantes de los equipos locales.

"Esperamos que puedan disfrutar de la experiencia y empiecen a sentir lo lindo que es jugar representando a Olavarría"

Francisco Bahl, capitán del seleccionado masculino, al momento de la palabra manifestó que son un buen grupo y “nos llevamos todos bien después de varios entrenamientos” y en sintonía, Valentina Panzardi manifestó: “Estamos con muchas ganas de jugar”.

Por último, el presidente de la ABO anunció que en la previa del comienzo de los certámenes -para los que se venden abonos a un módico precio- se llevará a cabo un homenaje a Adolfo "Coco" Palahy. Los dirigentes nombrarán la sala de reuniones del edificio como distinción a quién más años estuvo al frente de la institución.