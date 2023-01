El Popular: responsabilizan a los históricos dueños por la “crítica” situación

En medio del conflicto entre los trabajadores del multimedios El Popular con la empresa por la falta de pagos de sueldo y aguinaldos, el Director de Editorial Lucas Torres brindó una conferencia en la que explicó que los antiguos dueños jamás firmaron los documentos de traspaso y los responsabilizó por la "crítica situación" que atraviesa el medio.

Torres inició la conferencia explicando cuál fue la situación al momento de comprar el medio: "El 21 de septiembre del 2022 nosotros y los dueños actuales del medio hicimos un boleto de compra y venta de El Popular Medios y de todo su paquete que abarca la radio, televisión, medio papel y la web. En ese proceso estaba estipulado un proceso entre 15 y 20 días máximo para la trasmisión de directorio y decisiones, además de la entrega de documentación, que hasta el momento no se entregó".

En este marco, el nuevo Director Editorial del medio explicó que "hoy los dueños son Matías Casado, Jorge Botta, Cecilia Botta, los Pagano, quienes siempre estuvieron a cargo de la firma” y a quienes responsabilizó por las deudas con los trabajadores.

Torres indicó que él sigue al frente de la compra del multimedios, pero remarcó que todavía no la pudo concretar por las demoras de los accionistas en cumplir con el acuerdo. "Nos pone en una situación difícil a la hora de resolver un montón de situaciones, no tenemos manejo de los bancos, con los proveedores no tenemos poder de firma, solamente desde el 1º de octubre cuando Julio Bota como director del medio se va, me nombran a mí y me ponen en planta como director editorial. Pude empezar hacer un poco de gestión y trabajar un poco en el Diario en cuestiones más del desarrollo de la empresa y poder comenzar entender la verdadera situación de la empresa, la cual fue muy mal manejada durante los últimos siete años. Hubo un vaciamiento y la empresa está para presentar quiebra en cualquier momento”, señaló.

Más allá del difícil panorama, el empresario señaló que sigue en el camino "de tratar de solucionar el tema contractual" y pidió a los dueños que "cedan las acciones para poder trabajar”.

Acerca de la falta de pago de los salarios a los empleados del multimedios, Torres se defendió y aclaró que no es él el responsable de la deuda. "No tenemos acceso a cuentas bancarias, ingreso de la AFIP, no podemos negociar pautas, y por lo tanto no se puede liquidar los sueldos, yo hoy no les estoy adeudando el salario, es la Sociedad El Popular SA junto a sus antiguos dueños".

"La situación es crítica"

“La situación del personal hoy, es critica la empresa hace meses que no tiene para pagarle a la planta que está trabajando actualmente, porque no tiene ingreso suficiente para pagar a ese personal. Hoy tenemos 57 empleados delos cuales 8 renunciaron y 2 se consideraron despedidos, y tenemos un grupo que al no pagarles los sueldos están de paro”, detalló.

En esa línea, señaló que una vez que puedan tomar el control total de la empresa se debe iniciar "un proceso rápido de racionalización del medio" y "reducir los costos para que el medio sea viable en corto plazo".

Torres detalló que a algunos de los empleados actuales se les hará una propuesta de retiro voluntario. “La empresa debería tener una reducción del 50 por ciento del personal para continuar óptimamente en funcionamiento", dijo.