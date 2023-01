Se conocieron los equipos que jugarán por los ascensos al Torneo Federal A

Finalizó la quinta ronda de eliminación de la competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A y se conocieron quiénes buscarán el logro mayor.

Independiente de San Cayetano será el representante de la Región Pampeana Sur al derrotar a Kimberley en Mar del Plata por 5 a 4 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Tuvo todo a pedir Kimberley. Un penal de entrada que le pudo abrir el partido y que Tomás Casas le detuvo a Zárate. Otra ocasión desde los doce pasos en el arranque del complemento que Tomás Casas le desvió al ingresado Barreiro. Después de esa acción, jugó más de media hora con un hombre más que su rival (10 contra 9). Así y todo, no tuvo ideas y en la definición desde los 12 pasos fue festejo para el equipo de San Cayetano que convirtió todos los que pateó.

La definición por el ascenso, encontrará al campeón de la Región enfrentando a Germinal de Rawson en El Fortín de Villa Mitre el venidero domingo.

Además jugarán El Linqueño vs San Martín, Sol de América vs Camioneros Argentinos del Norte y 9 de Julio vs Sportivo Atenas.

Los resultados:

Ascenso 1:

Kimberley 1 (4) – 1 (5) Independiente

Germinal 1 – 0 Independiente. Clasificó Germinal, ganó 1 a 0 el global.

Ascenso 2:

Unión Villa Krause 1 – 0 San Martín. Clasificó San Martín, ganó 3 a 2 en el global.

El Linqueño 1 – 2 Sportivo Baradero. Clasificó El Linqueño, global 5 a 2.

Ascenso 3:

Deportivo La Merced 2 (4) – 1 (5) Camioneros Argentinos del Norte

América 2 – 1 Sol de América. Clasificó Sol de América, ganó 4 a 2 en el global.

Ascenso 4:

Sportivo Atenas 0 (5) – 0 (3) San Lorenzo

Atlético Uruguay 1 (2) – 0 (3) 9 de Julio

Fuente: Ascenso del Interior