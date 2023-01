Sobrino sobre el pedido del FdT: “Es legítimo lo que pide”

Ante la violencia desatada este lunes por la tarde, luego de que Claudio Peralta se entregó ante la policía después de más de dos horas atrincherado, a la cual la policía respondió con balas de goma hacia los vecinos y periodistas, el Frente de Todos emitió un comunicado dirigido al Fiscal General de Azul, Doctor Marcelo Sobrino.

“Es legítimo lo que pide el bloque del Frente de Todos de Olavarría”, expresó el Fiscal General ante la solicitud del espacio para que “exija celeridad a la Fiscal Doctora Paula Serrano que instruye la causa de los terrenos, que hace un año no registra avances”.

Sin embargo aclaró: “Un tema es la celeridad que tuve ayer, con la represión que salió por todo los medios y de la cual fueron víctimas los periodistas, por eso inmediatamente le ordeno al Doctor Moyano que forme causa y va a ser investigado ese tema”.

Al mismo tiempo explicó que aprovechó la visita de la Doctora Paula Serrano en el marco de la causa de coacción de la que fue víctima para que le brinde explicaciones sobre la causa de los terrenos. “Ella lo que me explica es que durante todo el año se han tomado medidas, el que lleva la causa es el fiscal y yo le puedo exigir cuando incumple un plazo”, apuntó.

“No me dejo manejar por un tipo de presión, al único que le debo pleitesía es a Dios y a la constitución por la jure por mi cargo”, continuó Sobrino y cerró: “No he tenido llamadas del Ministerio Público, sí del Ministerio de Justicia que transmitió su preocupación, por la situación de la vida de esta persona. A mí me parece bien que se preocupe cualquier espacio político de la situación, porque eso es la democracia, todo el mundo tiene derecho a peticionar a las autoridades, está dentro de las reglas del juego que nos peticionen y nosotros debemos dar una respuesta”.

Fuente: Lu32, Radio Olavarría.