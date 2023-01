Vecinos del Barrio CECO reclaman por una obra de veredas estancada: “Dejaron todo así nomás"

Un reclamo vecinal se originó en el Barrio CECO de Olavarría en torno a una obra de veredas ubicada en un sector comercial que se encuentra estancada “desde hace meses” y genera inconvenientes en el ingreso a los locales, situación que se agrava cuando llueve: “Dejaron todo así nomás”.

La obra frente a la Sociedad de Fomento del barrio, en la zona de Islas Malvinas y Rossi se inició -según indicaron los vecinos- en julio del 2022 y tenía un plazo de 60 días para su terminación . No obstante, no se cumplió ese plazo y los vecinos denunciaron que hace tres meses que no se registran avances.

“Esta es una obra que está parada hace tres meses y todavía están a las vueltas, ya perdimos la cuenta de las veces que le dijimos al Municipio y ahora quedó todo a la deriva”, indicó, con evidente malestar, un vecino del barrio.

La obra para renovar la vereda del sector mencionado se enmarca dentro de una de las etapas de obras similares que el Municipio planificó realizar en el Barrio CECO, en los diferentes centros de comercio.

El 19 de octubre del año pasado el intendente Galli inauguró la “primera etapa” de las obras con la finalización de nuevas veredas en otro sector del Barrio CECO. "Los vecinos nos preguntaban por qué no hacíamos los cinco centros comerciales. Nosotros les contestamos y les contamos que nos gusta trabajar en etapas, en etapas cortas pero que se cumplen”, sostuvo el Intendente en aquel entonces.

Tras de la inauguración de dicha obra, los vecinos reclaman que se termine la vereda que quedó “estancada” en la etapa del contrapiso, ya que genera complicaciones en el ingreso y egreso a los locales.

“No se puede entrar a los negocios, dejaron todo así nomás… tuvimos que poner tarimas con baldosones para que pueda pasar la gente y cuando llueve es imposible entrar, y los comercios se llenan de agua”, se quejó el olavarriense para finalizar.