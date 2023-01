Ubaldo García: "Galli miente, esconde y confunde"

El concejal del interbloque del Frente de Todos, Ubaldo García, apuntó en sus redes sociales contra el intendente Ezequiel Galli luego de las declaraciones que, este último, realizó en el marco de la entrega e inauguración de las 20 viviendas Tuvi de construcción tradicional que se realizó este jueves por la mañana.

En su posteo, el concejal opositor, aclaró la necesidad de responder a lo dicho por el jefe comunal. "Hubo un ensañamiento para que todo sea un desastre", expresó Galli este jueves, a lo que García planteó: "Hay numerosos puntos para dejar en claro sobre una gestión que recién en su octavo año de gobierno entrega una vivienda municipal".

Seguidamente, enumeró:

-En primer lugar mencionar que nada dijo el Intendente sobre lo ocurrido en una reunión tensa con los adjudicatarios de las TUVI industrializadas el día martes, dónde esperaron más de tres horas repuestas que no llegaron, se sintieron destratados por los funcionarios y escucharon de los propios responsables decir que las casas deberían haberse demolido.

- Recordar que el plan de viviendas Industrializadas era de 20 casas y terminó siendo de 14 viviendas. Que el plazo era de 180 días y hace más de un año y medio que no se terminan.

- Para esa licitación muchas de las familias pidieron préstamos bancarios, vendieron vehículos, solicitaron préstamos familiares o utilizaron sus ahorros de toda la vida. Hace más de un año y medio que siguen pagando alquiler por no haber recibido su casa en tiempo y forma, con lo que significa un gran esfuerzo sumado a los préstamos que debieron afrontar para licitar.

- Estás 14 viviendas van a costar $50 millones más de lo previsto debido a las irregularidades de la empresa que comenzó la obra y el deseo del intendente de realizar casas industrializadas en la ciudad del cemento. Esta re determinación de 50 millones para las TUVI lo van a pagar todos los olavarrienses a través del pago de sus tasas.

- Estos 50 millones de más se van a gastar no porque “hubo un ensañamiento para que todo sea un desastre", sino porque el señor Intendente Galli no escuchó ni a los adjudicatarios ni a los concejales del Interbloque del Frente de Todos que desde el mes de enero de 2021 le advirtieron al Municipio sobre las irregularidades del expediente en el que se tramitó está licitación y de la empresa adjudicataria y, sobre las irregularidades en la propia construcción.

-Con ese dinero se podrían haber construido 10 viviendas más sin que las familias pongan un solo peso. Esto es producto de una mala gestión municipal y el costo de un capricho que debemos pagar todos los olavarrienses y no sólo los adjudicatarios.

-Esta es la única experiencia de una política de vivienda que lleva adelante el gobierno de Ezequiel Galli en 8 años de gestión. No sólo no se realizó ninguna política de vivienda sino que además no se generaron lotes con servicios; los lotes del barrio Pickelado donde se están construyendo las TUVI son producto de la gestión anterior.

-Un sindicato en articulación con el Estado Nacional y las familias hizo en dos años 48 viviendas, el doble de casas que Galli en 7 años de gestión, brindándoles lotes con servicios y la posibilidad de que accedan a un crédito hipotecario para que construyan sus viviendas en el período de un año y recién ahí empezar a pagar.

-En los programas de viviendas nacionales como Procrear, las familias no anticipan nada, construyen y tienen un período de gracia de un año para ello, luego comienzan a pagar la cuota, no deben endeudarse para ingresar en un programa de vivienda. Además contratan los proveedores independientes y algunas tareas las realizan ellos mismos o con familiares o amigos (ahorro). No hay concentración en la contratación, lo cual dinamiza muchísimos más a la economía local (comerciantes, profesionales, oficios contratados, corralones, etc).

-Hace pocas semanas, tuvimos el orgullo de anunciar que el Ministerio de Hábitat de la Provincia junto con el Centro Empleados de Comercio de Olavarría van a realizar un mega plan de viviendas para 100 familias.

- En cuanto a las afirmaciones donde el Intendente expresa “a nosotros no nos pasó nunca de empezar una obra y dejarla paralizada, esta es una gestión que acostumbró a la gente que cuando se hace un anuncio las cosas van a pasar” y " Anuncian, anuncian y las cosas no pasan. En Olavarría las cosas si pasan, yo cuando anuncio algo es porque estoy convencido de que lo puedo terminar..." Les digo:

- El señor intendente cerró el Matadero Municipal, anunció dos veces la construcción de un frigorífico modelo y no cumplió, lo que significa un costo más alto en el precio de la carne que deben pagar los olavarrienses porque las carnicerías tienen que traer carne de Bolívar o Azul pagando un costo mayor.

-Anunció más de una vez la construcción de la playa de camiones en Sierras Bayas, también un puente en el paso a nivel del Camino de los Pueblos, entre Sierra Chica y Colonia Hinojo (su primer anuncio de campaña), prometió terminar la autovía de la ruta 3, entre otros.

-El Polo Judicial es una obra que María Eugenia Vidal dejó sin terminar y que está judicializada por sobreprecios y corrupción durante la gestión de la ex gobernadora. Una verdadera estafa a los bonaerenses que hoy nos encuentra con un elefante blanco en el medio del centro de la ciudad.

No hay ensañamiento para que todo sea un desastre, solo le ponemos nombre a las cosas que suceden, con la esperanza de que no vuelvan a pasar.