Viviendas TuVi: este jueves 20 familias recibieron la llave de su casa

Este jueves por la mañana se realizó el acto de entrega de las primeras 20 viviendas del Plan Municipal TuVi de construcción tradicional con la participación de las familias y funcionarios municipales en el Barrio Pickelado, en donde 20 familias recibieron la llave de su hogar y firmaron el acto de posesión.

“Un placer estar acá, con esta hermosa mañana y con tan lindas noticias”, fue la frase inaugural del discurso del intendente, Ezequiel Galli, quien lideró la emotiva ceremonia.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Hilario Galli, el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro y la coordinadora del Plan TuVi Daniela De Martino. También estuvieron presentes funcionarios, concejales, vecinos, vecinas y comunidad en general.

“Después de mucho trabajo pudimos llegar a este día, este gran día, donde vamos a entregar las primeras 20 viviendas de este plan municipal que pusimos en marcha y que tuvimos algunos problemas, tuvimos algunos retrasos, pero eso no nos obligó a redoblar el esfuerzo para poder continuar y poder llegar a hoy estar entregando estas 20 casas, que van a ser 20 hogares y que se van a transformar en 20 familias que van a habitar en este barrio Pickelado”, expresó Galli.

El intendente también señaló que ver las casas terminadas lo llevó a cuando recorrió la zona por primera vez en 2015, en donde no había más que “pastos y escombros”. “120 viviendas estaban abandonadas, estaban paralizadas, no se pudieron terminar durante muchos años, en distintas gestiones de la Provincia”, rememoró y agregó:

“Lo primero que hicimos fue ir a La Plata a reactivar esa obra y entregamos las 120 viviendas, hoy son 120 Hogares y hoy ustedes van a ser vecinos de esas de esas 120 familias. Van a compartir la plaza, van a compartir el barrio y van a compartir el lugar de encuentro”.

“Esto es diferente, esto es un plan municipal, destinamos recursos, nos pusimos a trabajar para que 40 familias, hoy son 20 que van a recibir estas viviendas, puedan lograr algo que es muy difícil de lograr. Es muy difícil comprar una casa, es muy difícil construirse una casa, pero el Estado Municipal se puso al hombro una situación que no escapa la realidad de ningún municipio del país, que es la falta de vivienda, que es el problema de la demanda habitacional”, enfatizó el intendente.

Al mismo tiempo, Galli destacó como una prioridad de su Gobierno a “la familia, la salud, la educación y el trabajo”. “Nunca, pero nunca vamos a chicanear con una vivienda de una familia, nunca. No es nuestro estilo, nuestro estilo es trabajar, hacer y resolver”, apuntó.

En este marco, también dijo que el problema habitacional, es un problema “enorme” e “inconmensurable” a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

“Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntan si lo que estaba haciendo, en un lugar en particular, no era muy poco, que era como una gota de agua en el océano y ella le responde al periodista, le dice ‘esa es mi gota de agua en el océano’, ¿cuál es la suya?’”.

“Es un día muy importante para la gestión, para todo el equipo”, remarcó y agradeció a diferentes áreas del Municipio que trabajaron en el plan de viviendas.

“Nosotros estamos solucionando una pequeñísima parte del problema de demanda habitacional, pero vamos a seguir trabajando por este camino, vamos a seguir proyectando viviendas con el plan TuVi para que la familia de Olavarría pueda acceder a pagar una cuota de la casa, en vez de pagar un alquiler y eso para las 20 familias que van a entrar acá creo que no tiene comparación con nada”, reflexionó y continuó: “Vi las caras de emoción cuando hicimos el sorteo, no me quiero imaginar cuando les entreguemos la llave y puedan entrar a recorrer lo que va a ser su vivienda, su hogar, el lugar de su familia”.

En el acto cada familia, además de acceder a la llave de su hogar, también firmó el acto de posesión. Además, desde el Municipio se les obsequió un regalo que el intendente definió como “algo simbólico”: “Un mate con una frase, ‘un sueño hecho hogar’. Un mate, porque el mate tiene un simbolismo muy importante para nosotros, porque ustedes acá en su casa, en su hogar, con su familia, van a compartir muchos mates y queremos estar ahí de alguna manera, estar presentes y acompañarlos en todo el proceso”.

Por último, el intendente de Olavarría aseguró: “vamos a seguir trabajando de esta manera, tenemos muchos desafíos por delante y muchos años por delante para seguir trabajando, para solucionar una parte aunque sea del problema de la demanda habitacional. Y a las familias, simplemente decirles felicidades, que este 2023 venga con muchas más buenas noticias”.