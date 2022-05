Guillermina Amespil: “La política metió la cola en las TUVI”

En la sesión especial del Honorable Concejo Deliberante que se desarrolló este lunes, la concejal del bloque de Juntos, Guillermina Amespil, se refirió al Plan de Viviendas Municipal TUVI Industrializadas y contestó a las acusaciones de los concejales del Frente de Todos.

En el marco del debate por pedido de un informe sobre antecedentes de la empresa responsable de la construcción de las viviendas, una de las críticas que realizaron los concejales del interbloque del Frente de Todos consistió en la ausencia del secretario de Obras Públicas, Julio Ferraro, en la sesión especial de esta mañana.

En relación a esto último, Amespil contestó que el funcionario no fue convocado y por ese motivo no se presentó. “Ferraro mañana y pasado estará con los adjudicatarios en la obra. Es ahí donde tiene que estar el Secretario, trabajando”, explicó.

Posteriormente, la concejal realizó un repaso por todos los pasos y habilitaciones que el municipio solicitó a la empresa que ganó la licitación -de acuerdo a las normativas que exigen las leyes de la provincia de Buenos Aires- y actualmente se encarga de las obras de la viviendas prefabricadas.

Otra objeción de la oposición que contestó la Concejal de Juntos fue la relacionada a cuestionamientos de ampliación del plazo de construcción a causa de lluvias. En este sentido, se encargó de explicar que el registro de lluvias “está en el expediente de la obra” ya que “las inclemencias del tiempo son el principal factor de ampliación del plazo de una construcción”.

“Nada se dice de que hace menos de un año que las TUVI están en marcha y estamos por tener las 40 casas, las prefabricadas tienen un avance de construcción del 40 por ciento y las de fabricación tradicional llegan al 50 por ciento”, destacó y apuntó contra el pedido de la oposición: “de eso no dicen nada pero quieren parar la obra con el riesgo y la pérdida del trabajo que implica”.

“En Olavarría no hay ningún otro plan de vivienda que no sea el plan TUVI, ni provincia ni nación generaron otras alternativas. No impidamos que esto crezca porque son los olavarrienses los que van a vivir en esas casas y son olavarrienses los que las construyen”, amplió.

Finalmente, la edil indicó que “la política metió la cola en las TUVI y no era necesario. Entonces, es muy difícil pensar que esto no tiene una intencionalidad política”.