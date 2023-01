Braian Salvareschi: “Se ve que el club quiere pelear arriba, clasificar a una Copa”

El defensor olavarriense arregló condiciones para transformarse en refuerzo de Godoy Cruz y mientras continúan con los trabajos de preparación, habló con la prensa.

En conferencia de prensa, donde fue presentado junto a Rodrigo Saracho, habló de su llegada al “Tomba”, sus expectativas y lo que espera para el comienzo de un nuevo año en la élite del fútbol argentino.

"He hablado con Diego -Flores- y se ve en el día a día, en los entrenamientos que él quiere un equipo muy intenso, un equipo con muchos jugadores jóvenes que eso te da la intensidad. Es lo que quiere él y yo creo que vamos a dar mucha competencia en cualquier cancha y lugar donde vayamos a jugar", comenzó explicando Salvarechi sobre sus primeros días en el “Expreso” y agregó: “Es un plantel de jugadores jóvenes pero en su pasado de jugadores muy buenos. Se ve muy confiado. Yo hace diez días estoy entrenando con el plantel y se ve muy conforme todo. Se ve un equipo muy compactado a la hora de competir. Y siempre la misma intensidad".

La temporada pasada, el “Tomba” tenía como objetivo mantenerse en la primera categoría del fútbol argentino y si era posible entrar a una Copa. La meta principal se cumplió por lo que hoy se habla de clasificar a una de las Copas. En ese aspecto, el olavarriense afirmó que hoy el objetivo es ese ya he mirar la tabla de promedios no será moneda corriente para los tombinos.

"Por ahí, los promedios te llevan a mirar un poco para abajo pero siempre la idea es pelear los primeros puestos, clasificar a las Copas. Eso como primer objetivo. Después, a mitad de torneo podes mirar para abajo o mirás para arriba. Eso lo defendés durante el año y según el objetivo que tenga el club. Por lo que he visto, estos pocos días que he estado, se ve que el club, cuerpo técnico y jugadores quieren pelear arriba, clasificar a una Copa, ese es el objetivo primordial", sostuvo.

En cuanto a sus características en el campo de juego, el ex Sarmiento contó cómo se vino desempeñando: "Yo he jugado muchos más partidos de primer central por derecha, pero obviamente, tengo casi la misma cantidad de partidos por izquierda. Me siento cómodo por los dos. Mi pierna hábil es la derecha pero en cualquiera de las dos posiciones me siento cómodo", cerró.

Antes de su arribo a Godoy Cruz, Salvareschi disputó 10 partidos en Primera con "El Guapo" y con el “Verde” completó en total, 43. Luego de su revisión médica, el jugador viajó con la delegación de cara al amistoso con Belgrano pero, no jugó y sigue con la preparación para el debut el 30 de enero en la competencia oficial.

