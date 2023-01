La Liga Federal inicia con el clásico en el Parque Olavarría

Racing y Estudiantes siguen con la preparación para el comienzo de la temporada 2023 en la tercera categoría del básquet nacional y en las últimas horas se dio a conocer el fixture.

A 11 días de su arranque, la edición 2023 de La Liga Federal tiene sus primeras fechas confirmadas para las ocho divisiones que componen el certamen. Cabe aclarar que el calendario se cargará de forma completa en el sistema de Gesdeportiva.

En el primer día de competencia habrá acción en dos conferencias, la Sudeste y la NOA, la primera con dos juegos y la segunda con uno. Por un lado, Unión de Mar del Plata recibirá a Atenas de la Plata y Villegas hará lo propio con Estudiantes de La Plata y en la otra Región, San Martín de Tucumán será anfitrión de Belgrano de Santiago del Estero.

El lunes 30 será el turno del debut de los olavarrienses que revivirán el clásico de la Ciudad en el Parque Olavarría con el "Chaira" oficiando de local ante Estudiantes.

Vale recordar que la plataforma de streaming Básquet Pass transmitirá en vivo todos los partidos de la temporada, tal y como sucedió en la edición anterior.

Las primeras jornadas de la Región Sudeste serán:

28/1 – Unión de Mar del Plata vs. Atenas de La Plata y General Villegas vs. Estudiantes de La Plata.

29/1 – Kimberley vs. Atenas de La Plata y All Boys de Santa Rosa vs. Estudiantes de La Plata.

30/1 – Racing de Olavarría vs. Estudiantes de Olavarría.

3/2 – Kimberley de Mar del Plata vs. All Boys de Santa Rosa y Atenas de La Plata vs. Independiente de General Pico.

4/2 – Racing de Olavarría vs. Ferro de General Pico, Estudiantes de La Plata vs. Independiente de General Pico y Unión de Mar del Plata vs. All Boys de Santa Rosa.

5/2 – Estudiantes de Olavarría vs. Ferro de General Pico.

6/2 – Racing de Olavarría vs. Independiente de Tandil.

Fuente: Prensa CAB