Piedrazos a los colectivos: “Si esto sigue vamos a tomar medidas”

Luego de que se conociera la noticia de que dos colectivos del transporte interurbano fueron atacados a piedrazos, el delegado de la Unión Tranviarios Automotores (UTA), Jorge Padín, indicó que si las agresiones continúan van a “tomar medidas”.

Fue alrededor de las 15:30 de la jornada del martes pasado que dos unidades de la empresa Las Sierras SRL recibieron piedrazos en el Barrio Belén, más precisamente en la zona de la Avenida Emiliozzi, rotondas Matadero y Jardín Belén. Afortunadamente todo terminó sin heridos y solo con algunos vidrios rotos.

En este marco en representación de los choferes, Jorge Padín, -quien emitió un comunicado en repudio por lo ocurrido- dijo en una entrevista radial con LU32 (Radio Olavarría) que “no es la primera vez que esto pasa”.

“En un lapso de cinco minutos fueron atacados dos colectivos”, contó y agregó que tomaron la decisión de emitir un comunicado antes de que alguno de estos ataques termine con consecuencias graves. “Queremos tratar de buscar una solución antes de que ocurra algo, si esto sigue pasando nosotros vamos a tomar medidas”, anticipó.

“No podemos dejar sin servicio tres o cuatro barrios por tres o cuatro inadaptados”, sostuvo en relación a su deseo de no tener que llegar a tomar esas “medidas”: que los colectivos ya no pasen por la zona en la que se producen los ataques.

El comunicado de la UTA fue claro en este sentido: “En caso de que los ataques persistan dejaremos de prestar servicios en dicho sector, sabiendo del perjuicio que se puede generar para con los pasajeros de la zona, pero no vamos a permitir que ningún compañero sea herido de gravedad”.