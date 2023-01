Perdió un implante de oído óseo y pidió ayuda para encontrarlo

Una lectora de Infoeme solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar un implante de oído óseo integrado que perdió este martes en el centro de Olavarría.

“Me operaron hace dos meses y ayer el implante se me perdió en el centro de Olavarría haciendo trámites y lo peor de todo es que no me di cuenta en qué momento”, relató la joven olavarriense que pidió ayuda en redes para encontrarlo.

En este sentido, explicó que se trata de un dispositivo “imantado” y, por lo tanto, existe la posibilidad de que el mismo se haya pegado en algún metal, vehículo o “cualquier lado”.

“Sin el implante no escucho nada en el lado derecho porque solo escucho del lado izquierdo”, contó para mostrar lo importante que es encontrar el implante al tiempo que compartió su contacto para que, si alguien lo encuentra, pueda comunicarse: 2284542410.