Scioli no se baja de una candidatura presidencial: “Estoy preparado"

Fiel a su estilo moderado pero convencido de que hay pocos dirigentes con su “experiencia”, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, habló sobre la posibilidad de ser candidato a presidente este año y dejó la puerta abierta al asegurar que está “preparado para lo que sea”.

“Yo estoy preparado con mi experiencia para lo que sea”, afirmó Scioli desde Brasilia al ser consultado si volverá en este 2023 a tener aspiraciones para la presidencia. “Yo no puedo perder de vista que en 2015, planteándole un camino a los argentinos, que era la agenda del desarrollo, saqué 49% de los votos”, marcó en relación a la derrota en el ballotage frente a Mauricio Macri.

“Hoy nos reencontramos con mucha más experiencia, madurez, incorporando una agenda más moderna que me ha permitido esta responsabilidad en Brasil, buscando reinventarme. Esto es apasionante, siempre en la vida me ha ocurrido, desde que tuve la desgracia personal con el accidente siempre me tocó ese desafío”, agregó en diálogo con el canal LN+.

La semana pasada el ex gobernador se mostró en la popular playa marplatense la Bristol, donde compartió un video en el que se lo ve conversando con gente en un tono cordial, lejos de los escraches que han recibido otros políticos.

“Estoy preparado para lo que sea. En política no creo que haya muchos dirigentes con la experiencia de haber sido vicepresidente, gobernador, diputado nacional, ministro de Turismo y Deporte, haber demostrado mi trabajo”, añadió Scioli, que, según trascendió, mantuvo un encuentro con Cristina Fernández días atrás.

Sin embargo, el representante en Brasil planteó que el “tiempo de las decisiones” vendrá más adelante. “Estamos en enero. Macri en 2015 le da volumen a su candidatura en marzo. Alberto seis meses antes de la elección [en 2019] estaba con otro tipo de agenda”, ejemplificó, aunque volvió a enumerar cuáles pueden ser sus “ventajas” a la hora de competir: “La gente me ha visto trabajar, me conoce; no es que ahora tengo que insertarme, saben cuál es mi sentido de la responsabilidad”.

Y concluyó: “Cuando llegue el momento, decidiré desde qué lugar siento que puedo ayudar más a la Argentina. Estoy preparado para todo”.

Con información de DIB.