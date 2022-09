La revelación de Lali Espósito sobre su sexualidad

En una entrevista, Lali Espósito hizo una fuerte confesión al hablar sobre su sexualidad. “Me mentía un montón, no aceptaba que me gustaban las minas”, contó.

“De manera inconsciente, fui compartiendo a través de mi música y con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo y de sentir amor en el formato que sea”.

“No aceptaba que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, dijo.

Si bien señaló que eso se daba de forma inconsciente, reconoció que se debía a “la construcción de la chica de la tele políticamente correcta”.

“Nunca me lo impuse, pero lo cierto es que en un momento dije ‘esto me sale natural’ pero ‘acá estoy ocultando...’”, se sinceró.

“En los últimos años, me di cuenta de que en mi música necesitaba ser más franca. Y también sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como ‘2 son 3’ o ‘N5′”, expresó.

“Hago una canción como ‘N5′ y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Si me lo preguntan lo contesto y no tengo problema y es lindo charlarlo, pero a la vez habla la canción”, agregó.