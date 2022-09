Un nene de 2 años se escapó de su casa y murió tras ser arrollado por un tren: tragedia en el conurbano

Un nene de dos años se escapó de su casa y murió tras ser atropellado por una formación del Tren Roca en el conurbano bonaerense. El conductor fue agredido por los vecinos.

El niño estaba al cuidado de su hermana, pero en un descuido salió y se dirigió a un terraplén, cerca del cruce de las vías, donde fue embestido por la formación que se dirigía hacia la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela.

El conductor fue atacado por los vecinos. "Me robaron todo, me cagaron a palos”, contó el maquinista y agregó que quisieron prender fuego la formación.

“No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó en las redes. Una persona que grababa la escena intentó calmarlo: “Tranquilo, vos no tenés la culpa de nada”.

El hecho es investigado por la fiscalía de Florencio Varela y quedó caratulado como "homicidio culposo",

No es el primer caso que ocurre. El 14 de agosto, un nene de cinco años fue atropellado por una formación y los vecinos agredieron al maquinista en la estación Bosques,