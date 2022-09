La LiZoMe se jugó en Pueblo Nuevo y en Tandil

Las categorías formativas del vóley olavarriense jugaron una nueva instancia en diferentes escenarios.

En los gimnasios de Pueblo Nuevo jugaron las locales, Estudiantes y Azul Vóley y en el RN 21 de Tandil, donde fue local Independiente se presentaron Unión y Progreso, Racing y las anfitrionas, jugaron las categorías desde Sub12 a Sub18.

Los resultados:

En Pueblo Nuevo:

Sub 12:

CAE 2 – 1 Azul Vóley

CAE 0 – 3 Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo 2 – 1 Azul Vóley

Sub14:

CAE 3 – 0 Azul Vóley

CAE 3 – 0 Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo 0 – 3 Azul Vóley

Sub16:

CAE 2 – 1 Pueblo Nuevo

CAE 3 – 0 Azul Vóley

Pueblo Nuevo 0 – 3 Azul Vóley

Sub 18:

CAE 3 – 0 Azul Vóley

CAE 3 – 0 Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo 3 – 0 Azul Vóley

En Tandil:

Sub12:

Independiente 2 – 1 Racing

Racing 0 - 3 Independiente

Racing - Unión y Progreso

Sub14:

Independiente 1 – 2 Racing

Racing 0 - 3 Independiente

Racing - Unión y Progreso

Sub16:

Unión y Progreso 3 – 0 Racing

Independiente 1 – 2 Racing

Independiente 3 – 0 Racing

Sub18:

Racing 2 – 1 Unión y Progreso

Independiente 2 – 1 Racing

Independiente 2 – 1 Racing

Por otra parte, en el Mini y Macro Gimnasio de Estudiantes se llevó a cabo un multitudinario encuentro regional de Mini Vóley del cual participaron varios equipos de Estudiantes, CEF 44, CEF 124, San Martín S. Bayas, Independiente VAF, Mariano Moreno, CEF San Antonio, River de Azul, Independiente de Tandil, Racing, Pueblo Nuevo y Luz y Fuerza. La modalidad de juego fue 1 vs 1, 2 vs 2 y 4 vs 4.