Se jugaron los Octavos de Final del “Campeonato del Club”

Los links “albinegros” recibieron a los mejores 16 jugadores de Primera Categoría para dar inicio al “Campeonato del Club Match Play”.

La competencia más importante del “Bataraz” completó su primera jornada donde Juan Manuel Fernández derrotó a Sebastián Risso por 3 arriba y 2 hoyos a jugar y Federico González a Pablo Belachur por 4 arriba y 2 hoyos por jugar.

Santiago Lagleyze venció a Marcelo Fabbi por 4 arriba y 3 hoyos por jugar, Juan Manuel García Pinto hizo lo propio ante Raúl Bidé por 3 arriba y 2 hoyos por jugar y Hugo Dieser accedió a Cuartos de Final al derrotar a Juan José Díaz por 2 arriba y 1 hoyo por jugar.

Además, José Francisco Melo se impuso a Martiniano Díaz por 6 arriba y 4 hoyos por jugar, Néstor Leiva a Alberto Duarte por 3 arriba y 1 hoyo por jugar y Juan Ignacio Messineo le ganó a Martín Laborda por 4 arriba y 1 hoyo por jugar.

En Cuartos de Final de Primera Categoría jugarán Juan Manuel Fernández vs Federico González; Santiago Lagleyze vs Juan Manuel García Pinto; Hugo Diéser vs José Francisco Melo y Néstor Leiva vs Juan Ignacio Messineo.

También, se adelantó un partido de la Tercera Categoría y el ganador fue Pablo Farías por 5 arriba y 4 a jugar ante Francisco Schmal.

A su vez, se jugó un Medal Play paralelo al campeonato y en la categoría Hasta 13 de Hándicap el triunfo fue para Mariano Yi YKu con 70 golpes netos y en De 14 al máximo festejó César González con 67 golpes netos.

Fuente: Prensa CAE