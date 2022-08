Tensión en las oficinas de London Travel: los padres fueron a pedir explicaciones

Luego de que se conoció que la familia de 490 estudiantes que pagaron un viaje de egresados a Brasil recibieron la notificación de que deben abonar 86 mil pesos más, en la mañana de este domingo un grupo de padres se acercó a la empresa implicada y se vivieron momentos de altísima tensión.

El escandalo se desató este sábado, cuando las familias que vienen pagando cuotas de un viaje de egresados a Jureré (Brasil) por un total de 103.000 pesos desde el 2020, se enteraron que la empresa London Travel incluyó una serie de aumentos e impuestos al precio acordado inicialmente.

Se trata de 490 estudiantes de diferentes colegios como Caneva, Industrial, Rosario y ECEA, que por el momento no saben qué va a pasar con su viaje de fin de curso ya que -según indicaron desde la empresa-, si sus familias no pueden pagar los 86 mil pesos extra, el destino del viaje cambiaría a Córdoba o se devolverá una parte de lo ya abonado.

Este domingo por la mañana, madres y padres de los futuros egresados se acercaron a la sede local de la empresa para recibir el contrato del viaje y exigir algún tipo de explicación. La indignación y el enojo fueron protagonistas del encuentro que tuvo momentos de mucha tensión ante las justificaciones del encargado del lugar, quien no pudo brindar las soluciones que le fueron exigidas.

Por medio de una entrevista telefónica, Infoeme accedió al testimonio de uno de los referentes regionales de London Travel, Javier Azcurrain, quien justificó el aumento con la situación inflacionaria del país y brindó detalles acerca de qué se componen los 86 mil pesos extra que están pidiendo a las familias:

“El monto se compone de un impuesto de la ART de $36.000, otros $15.000 de un depósito de garantía por si rompen algo en el hotel y una actualización de $29.000”, indicó Azcurrain y recalcó: “Son solo 29 mil pesos de actualización, lo que sale un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires en micro, son solo 29 mil pesos cuando hubo una inflación de más del 150 por ciento”.

El representante de la empresa subrayó que esto último estaba “estipulado por contrato”, y que las familias, en su momento, fueron avisadas de las condiciones del mismo. No obstante, los padres presentes en el lugar manifestaron a este medio que esto no fue así, ya que el contrato del viaje lo recibieron recién este domingo, luego de un año y medio de pagar las cuotas.

“La empresa le ofrece a aquellos pasajeros que puedan pagar los 86 mil pesos realizar el viaje con normalidad y, si no pueden hacerlo, la opción es dar de baja el contrato vigente y cambiar el rumbo a un destino nacional, por ejemplo Villa Carlos Paz, Córdoba”, explicó Azcurrain.

Uno de los puntos que criticaron los padres fue el poco tiempo que tienen -desde este sábado cuando fueron avisados del nuevo precio hasta diciembre, cuando se realice el viaje- para pagar 86 mil pesos extra. Al ser consultado sobre este “problema” para las familias, Azcurraín dijo que estos tiempos le parecen “prudentes”.

El encuentro de esta mañana entre las familias y la empresa duró cerca de dos horas en las que hubo fervientes reclamos y fuertes demostraciones de indignación con gritos, insultos y amenazas a la empresa. Finalmente, se retiraron con la promesa de que un referente regional se va a acercar en la semana para hablar.

A pesar de esto, Azcurrain, aseguró que no vendrá a nuestra ciudad: “No se trata de que yo me acerque a Olavarría para hablar, porque vamos a decir todos lo mismo porque es la realidad”, apuntó y sentenció, “no es que si voy pueda solucionar algo, porque vamos a decir exactamente lo mismo hoy, mañana o pasado”.