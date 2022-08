Pagaron un viaje de egresados a Brasil pero los quieren llevar a Pinamar

Cerca de 500 familias de Olavarría se encuentran en vilo luego de que, tras pagar cerca de dos años las cuotas del viaje de egresados de sus hijos a Brasil, la empresa avisó que el viaje cuesta 86 mil pesos más o sino el destino será Pinamar.

Una de las madres damnificadas contó a Infoeme la situación en la que se encuentran las familias de 490 estudiantes que desde el 2020 pagan su viaje de egresados a la empresa London Travel.

“Empezamos a abonar en 2020 en plena pandemia, en 26 cuotas mensuales, y a 4 pagos de terminar y viajar, nos vienen a decir que tenemos que pagar 86 mil pesos más o sino el viaje se hace a Pinamar”, dijo la olavarriense con evidente indignación y enojo.

En un inicio, la empresa le ofreció a los estudiantes de Caneva, Industrial, Rosario y ECEA entre otros colegios, un viaje a Jugaré (Brasil) por el precio de 103.000 pesos a pagar en dos años para cumplir el sueño del viaje de egresados pero ahora piden más dinero.

Este sábado, luego de que la empresa comunicó a las familias los cambios imprevistos en el precio del viaje, padres y estudiantes se acercaron a la sede de London Travel en Olavarría: “Un empleado nos dijo que no era problema de ellos si no podían pagar los 86 mil de más”, contó y agregó que luego, se comunicaron con un gerente de la empresa, quien les dijo que “no podía resolver nada”, además de que había que pagar el extra porque de otra forma “no se viaja”.

Luego de un sábado lleno de tensión y angustia los 490 estudiantes siguen sin saber qué va a pasar con su viaje de egresados. En la mañana de este domingo un grupo de padres se acercará a la empresa por la entrega del contrato del viaje y avisaron que se acercarán a la defensoría del consumidor para realizar la denuncia de la situación.