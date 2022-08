Robo en barrio San Vicente: encontraron el arma con que se hirió a la víctima

A tres días del violento robo ocurrido en el barrio San Vicente, en el que un vecino recibió un disparo en la pierna por parte de dos delincuentes que lo interceptaron en una moto, personal policial de la ciudad realizó varios allanamientos en donde pudieron dar con elementos relacionados con la causa.

Según manifestaron fuentes oficiales, en los operativos se halló el arma de fuego con la que se hirió a la víctima.

La investigación se inició inmediatamente después de que un vecino de 56 años fuera robado por dos hombres que, después de interceptarlo en plena calle, le dispararon en la pierna. Los malvivientes se llevaron una cifra cercana a los 170 mil pesos que, sin embargo, perdieron en la fuga.

En el marco de dicha investigación se realizaron tres allanamientos en que efectivos de la ciudad lograron secuestrar elementos que dan un importante avance a la investigación.

Uno de los operativos fue realizado en una vivienda ubicada en la calle Pourtale al 4.200, en la que se encontró la motocicleta en la que fue cometido el robo junto con el casco y las zapatillas utilizadas por el autor del hecho al momento del ilícito.

Otro de los allanamientos fue realizado en una casa ubicada en Chiclana al 2.800, en donde se halló y se secuestró el arma de fuego -con 6 municiones- utilizada por el delincuente del hecho para cometer ilícito.

Allí se secuestraron, también, la billetera, el portadocumetos, y la documentación el teléfono celular del imputado.

Un tercer allanamiento, sin embargo, llevado a cabo en una vivienda ubicada en Junín al 4.200 dio resultados negativo.

Los operativos fueron realizados por personal de la Comisaria Primera en conjunto con personal de la Comisaria Segunda, de la Sub Comisaria de Sierra Chica, del CPO, de la Sub Comisaria de Sierras Bayas, la Sub Comisaria de Loma Negra, de la Sub Comisaria de Hinojo, del UPPL, del C.P.R T del Grupo Gad. La orden de allanamiento, por su parte, fue otorgada por el Juez de Garantías Carlos Villamarin.