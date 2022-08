Hablaron Alberto Fernández y el fiscal Luciani

“Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. Las palabras del presidente Alberto Fernández resonaron durante la noche del miércoles. La frase la dijo en “A dos voces” y las repercusiones no tardaron en llegar.

Durante la mañana de este jueves, el primer mandatario brindó una entrevista en el programa que conduce Roberto Navarro en El Destape Radio. Allí reafirmó sus propias palabras y expresó que se trató de una “tergiversación” de sus dichos.

“Como la pregunta hablaba de Nisman particularmente, hasta lo que todos sabemos y no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal”, intentó aclarar haciendo referencia a Diego Luciani.

“Aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta. Y la verdad, fue una pregunta que me sorprendió, porque qué tienen que ver Nisman en todo esto. Pero yo no tengo ningún temor de que pueda pasar eso. El gobierno, claramente, así como no opera sobre jueces y fiscales, le da seguridad a los jueces y fiscales”, agregó.

Por su parte, el fiscal a cargo de la Causa Vialidad, Diego Luciani, también se expresó sobre la comparación que realizó el presidente. En diálogo con el sitio de noticias Infobae, señaló que “no sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje”.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación”, se expresó el fiscal que, al finalizar su alegato por la Causa Vialidad, pidió 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner. “No lo tomo como personal”, agregó.