“Mimi” Sosa, una "Pantera" de Formosa para el mundo: llegó a Olavarría a presentar su libro

La jugadora de vóley que integra la Selección Argentina se presentó en el mismo gimnasio que la recibió en 2010, pero en esta oportunidad no hizo “jueguitos” sino que presentó su libro ante un gran marco de público que colmó las gradas del gimnasio del Club Pueblo Nuevo.

Emilce “Mimi” Sosa comenzó contando que el libro “Mis raíces, Mi historia” surgió “porque el objetivo era tener un libro para poder contarle a mis hijos y nietos sobre mí” y ante los cientos de espectadores, entre los que se encontró Paloma Routaboul -integrante de la Selección Argentina juvenil-, comentó sus orígenes, su pasado en el fútbol y cómo inició jugando “en una cancha de tierra y una red hecha con bolsas de cebollas” en el Lote 1 de la comunidad Wichi.

La charla prosiguió por su decisión de dedicarse al vóley, su estadía en Córdoba donde los entrenadores fueron muy motivadores y le hicieron creer que podía “estar en la Selección, que era mi sueño vestir la camiseta celeste y blanca”.

Su debut en el equipo nacional, su actuación en varios mundiales y la posibilidad de representar al país en un Juego Olímpico en Río 2016 también fueron tema de conversación con la deportista que también contestó preguntas y se animó a jugar con los presentes.

Destacó que en “la Villa Olímpica no hay cuenta bancaria, porque son pocos los que llegan a ese lugar y es increíble” y que la clasificación a la máxima cita del deporte mundial fue “un trabajo de muchos años y de un contagio hacia nosotras de amor por la camiseta”.

“El deportista de alto rendimiento entre las 24 horas”

“Mimi” Sosa también hizo hincapié en la importancia de “trabajar la cabeza, yo desde 2015 trabajo con mi psicóloga y me ayuda a seguir dando el máximo en cada chance que me toca como hoy en la Selección que me toca ser suplente y en los últimos partidos entré sólo a sacar”.

Enamorada del equipo nacional, la central también habló de sus experiencias en otros continentes, de su alejamiento de las canchas por el tiempo de dos años y que en la actualidad “me pongo metas personales a pesar de ser un deporte de equipo y eso a los 35 años me motiva”.

“El parate me hizo dar cuenta de que amo lo que hago”, agregó la deportista que es recibida en finanzas y en el futuro se ve ejerciendo esa profesión para ayudar a los deportistas a saber manejar su dinero.

Feliz de volver al Juan Manolio saludó a viejos conocidos y antes de firmar autógrafos y jugar con deportistas olavarrienses sentenció que “fue increíble la primera vez que me puse la camiseta de Argentina, pero hoy lo siento mucho más porque no creo lo lejos que yo llegué”.

La jornada también incluyó la entrega de varios presentes, uno a cargo de José Maceo y José Luis Veyrand en representación de la Unión de Clubes y otro por parte de la Asociación Olavarriense de Vóley con Mauricio Correge a la cabeza.