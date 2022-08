Buscaba su valija, se comunicó con Infoeme y la recuperó

Luego de comunicarse con Infoeme, angustiada porque olvidó su valija en la vereda y un vecino se bajó de su auto y se la llevó. Triana compartió que este hombre -de nombre Fabio Villar-, la devolvió y le contó que “la levantó con la intención de devolverla”

Todo ocurrió este miércoles por la mañana cuando la joven mientras realizaba un intercambio de vehículos dejo olvidada una de sus valijas en la vereda de la cochera. A los 20 minutos se dio cuenta y regresó, pero la maleta ya no estaba más.

A través de las cámaras, imágenes a las que accedió Infoeme, pudo saber que fue un hombre el que estacionó su vehículo, bajó y se llevó la maleta, por ese motivo pidió ayuda para poder recuperarla.

Sin embargo, lo que Triana no sabía es que Fabio la buscaba desde el momento en que decidió levantar la valija.

“El chico me llamó y me devolvió la valija, me contó que él es remisero que estaba trabajando, paso dos veces vio la valija y la levantó con la intención de devolverla, llamó a radio Olavarría para buscarme, pero después vio mi numero en Infoeme y se comunicó”, relató la joven.